Am Sonntagabend gegen 22.05 Uhr ist eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug von der Oberen Bahnstraße nach links in die Julius–Bausch–Straße abgebogen. Als sie auf Höhe der dortigen Ampel war, bemerkte sie einen Mann, welcher einen Stein aufhob und in ihre Richtung warf. Der Mann stand zu dieser Zeit auf Höhe der Unterführung. Hinter dem Fahrzeug der Frau befanden sich ihren Aussagen zufolge noch zwei weitere Autos. Ob eines davon von dem Stein getroffen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Geschädigte Personen oder Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 in Verbindung zu setzen.