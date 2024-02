Ein Einbruch in einen Schnellimbiss verläuft für einen 39-jährigen Mann am Sonntagmorgen nicht nach Plan. Wie die Polizei mitteilte, warf er um kurz nach 3 Uhr die Scheibe des Imbisses in der Fackelbrückenstraße in Aalen mit vier Ziegelsteinen ein.

Was der Mann offenbar nicht wusste: Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch zwei Mitarbeiter im Inneren des Ladens. Verängstigt schlossen sich diese im Büro ein und riefen von dort die Polizei.

Währenddessen muss sich der Einbrecher an den Lebensmitteln im Imbiss bedient haben. Die Polizei konnte den 39-Jährigen vorläufig festnehmen. Der Mann sei bereits mehrfach polizeilich auffällig gewesen und gab an, keine Wohnung zu haben. Der von ihm verursachte Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 3000 Euro.