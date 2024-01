Mann greift Polizisten an.

Ein 46-Jähriger ist am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr von Beamten des Aalener Polizeireviers in Gewahrsam genommen worden, nachdem er sie bedroht, beleidigt, bespuckt und nach ihnen geschlagen hatte.

Die Polizisten waren wegen eines Ladendiebstahls ins Mercatura gerufen worden, wo sich der 46-Jährige am Diebstahl unbeteiligte Mann in das Geschehen eingemischt hatte. Trotz mehrfacher Aufforderung das Geschäft zu verlassen, ging der Mann in bedrohlicher Haltung auf einen Beamten zu und schlug nach diesem, wobei der Polizist leicht verletzt wurde.

Im weiteren Verlauf beleidigte er die Beamten und bespuckte diese. Um weitere Angriffe seitens des Mannes zu verhindern, wurde er auf richterliche Anordnung in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers untergebracht.