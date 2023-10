Mann bedroht Kinder mit Messer.

Ein 55-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag um kurz vor 16 Uhr in der Nägeleshofstraße eine Elfjährige und ihr Geschwisterkind mit einem Messer bedroht. Das Kind befand sich auf dem Heimweg nach der Schule, als der Mann sich in den Weg stellte, das Messer zeigte und eine Drohung aussprach.

Die Kinder flüchteten sich in ein nahe gelegenes Fitness-Studio in Hofherrnweiler, wo sie von ihrem Vater abgeholt wurden. Von Beamten des Aalener Polizeireviers konnte der 55-Jährige angetroffen und kontrolliert werden. Das Messer wurde sichergestellt.