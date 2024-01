Es läuft aktuell wieder, das Dschungelcamp. Offizieller Titel: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Trash TV vom Allerfeinsten. Mein privates Umfeld weiß es, meine Kolleginnen und Kollegen wissen es: Ich schaue solche Reality-Formate wirklich sehr gerne. Jetzt wissen Sie es auch, ich gebe es zu.

Verdummung der Nation oder einfach nur gute Unterhaltung?

Für viele Bürgerinnen und Bürger ist das die Verdummung der Nation, eine Frechheit, dem Zuschauer so etwas, meist Sinnfreies, anzubieten. Diese Meinung kann ich nachvollziehen. Kulturelle Weiterbildung ist das sicherlich nicht.

Aber es gibt sie dennoch, die Zuschauer. Zum Start schauten fünf Millionen TV-Zuschauer dabei zu, wie bekannte oder weniger bekannte TV-Menschen sich von Insekten überschütten lassen oder Kakerlaken-Püree essen müssen. Einer davon war ich.

Kein Freund von Insekten oder schlechtem Essen

Ich bin kein Freund von Insekten, recht pingelig bei Mahlzeiten und recht hygienisch. Mal abgesehen davon, dass ich kein Star bin (gut, das sind die Camper selbst häufig auch nicht) und nicht in Versuchung geraten würde: ich wäre gänzlich ungeeignet für den Dschungel.

Vielleicht ist das genau der Grund, warum ich mir das in sicherer Entfernung von der heimischen Couch aus anschaue.

Einfach mal eine Online-Kolumne an den Start gebracht

In diesem Jahr schreibe ich erstmals in einer kleinen Online-Kolumne über den Dschungel (jeden Morgen um 7 Uhr online bei uns).

Mal was anderes, dachte ich. Was ich aber nicht bedacht habe: die Sendung geht immer bis tief in die Nacht, die Augenringe sind entsprechend groß, aber: So isch halt!

