Sommerstimmung rund um den Marktbrunnen. Aber der 1. September ist eben auch ein „rabenschwarzes Datum“, betont Pfarrer Bernhard Richter bei einer Mahnwache zum Antikriegstag. Am 1. September 1939 überfiel Nazi–Deutschland Polen, der Auftakt für den Zweiten Weltkrieg mit etwa 60 bis 65 Millionen Toten. Wie die DGB–Kreisvorsitzende Heike Madan stellte auch er den Ukraine–Krieg in den Fokus dieser Gedenkstunde.

Richter erinnerte an die Opfer der braunen Gewaltherrschaft: Sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens, Sozialdemokraten, Kommunisten, Homosexuelle, Roma und Sinti und „viele andere, die Widerstand leisteten und sich einfach nicht der Ideologie des Dritten Reiches beugen wollten“. Der Krieg in der Ukraine, der „seit fast genau eineinhalb Jahren tobt, ist keine militärische Sonderoperation, sondern ein Vernichtungskrieg“, stellte Richter klar, und weiter: „Und dieser Krieg ist ein Verbrechen.“ Der Pfarrer ging auch darauf ein, wie es zum Frieden kommen könnte. Mit immer mehr Waffen Frieden schaffen zu wollen, sei keine Lösung. Das treibe nur die Vernichtungsspirale nach oben. „So wird es nie Frieden geben.“

Auch die DGB–Kreisvorsitzende Heike Madan stellte den Ukraine–Krieg in den Fokus ihrer Rede. Außer Frage stehe, dass die Ukraine gemäß der Charta der Vereinten Nationen das Recht auf Selbstverteidigung habe. Doch die Waffen müssten nun endlich schweigen. „Wir stehen an einem Punkt, an dem sich die Eskalationsspirale unkontrolliert und immer schneller dreht“, befand Madan. Klar sei, dass Solidarität auch bedeute, dass die Ukraine ihren völkerrechtlichen Anspruch auf Selbstverteidigung mit der Hilfe Deutschlands, Europas und den transatlantischen Verbündeten durchsetzen könne. Das Ringen aller Seiten um diplomatische Lösungen dürfe aber nicht nachlassen. Gestaltet wurde die Mahnwache musikalisch von Rolf Siedler, unter anderem mit Liedern wie „Knocking on heaven‘s door“ oder „Sag mir, wo die Blumen sind“.