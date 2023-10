Gut 30 Menschen sind am Freitagabend zu einer Mahnwache gegen Krieg und Terror und für Frieden in Israel, den Palästinensergebieten und im ganzen Nahen Osten am Aalener Marktbrunnen zusammengekommen. Dazu aufgerufen hatten verschiedene friedensbewegte Gruppen und Organisationen in Aalen, unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Pax Christi, Act for transformation und UtopiAA.

In kurzen Ansprachen sagten Christian Zeeb vom DGB und Margarete Röther von UtopiAA, die schmerzliche Entwicklung in Israel und im Gaza-Streifen habe Auswirkungen auf die ganze Welt. Schmerz und Trauer herrschten um die unschuldigen Opfer auf beiden Seiten, und der Appell gehe an alle Verantwortlichen in der ganzen Welt, alles dafür zu tun, um den absolut nicht einfachen Weg des Friedens in Israel gehen zu können. Man wolle sich nicht an den Tod gewöhnen, ebenso wolle man nicht der Barbarei verfallen.

„Trauer um die Opfer von Krieg und Terror in Israel und Palästina“ stand auf einem großen Transparent am Marktbrunnen zu lesen. Ein Jahr lang hat die evangelische Pfarrerin Andrea Stier dort, in Israel, schon gelebt und gearbeitet. Weshalb sie die Geschehnisse dort fassungslos und sprachlos machten. Nun aber gelte es, sich gegen jede Form von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus aufzulehnen. Barbarischer Terror, so sagte Judith Dirk von Pax Christi, sei durch nichts zu rechtfertigen. Gleichwohl seien ihre tiefen Gedanken aber auch bei der Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen, vor allem bei den Kindern dort. Auf der Geige begleitet von Cordula Hofrichter sang Walter Beuge verschiedene, zu der Mahnwache passende Lieder.