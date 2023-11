Mahnwache auf dem Georg-Elser-Platz: Das Unfassbare fassbar gemacht

Wäre sein Attentat am 8. November 1939 geglückt, Georg Elser hätte vielleicht millionenfachen Tod und unendliches Leid verhindert. Genau ein Jahr und einen Tag zuvor, am 9. November 1938, war der Auftakt zum größten Völkermord in der Menschheitsgeschichte. An den mutigen Schreiner aus Königsbronn und an die Pogromnacht vor 85 Jahren erinnerte vor dem Kulturbahnhof auf dem Georg-Elser-Platz eine Mahnwache und ein „Abend für Georg Elser“.

Diesmal waren es deutlich weniger Teilnehmer. In den vergangenen Jahren hatten sich stets bis zu 150 Menschen versammelt. Nun waren es knapp 50, vorsichtshalber hatte sich etwa 100 Meter entfernt dezent ein Polizei-Streifenwagen positioniert, aus gegebenem Anlass. Tonio Kleinknecht, Intendant des Theaters der Stadt Aalen, las aus der Vita Elsers, auf der Brust den einen Button: „I stand with Israel“. Er sei sehr erschüttert, wie momentan weltweit und auch in Deutschland der Antisemitismus wieder aufflammt.

Etwa sechs Millionen Juden wurden ermordet, in den Konzentrationslagern landeten aber auch die, die sich mit den braunen Machthabern anlegten oder auch nur Kritik äußerten. Mit seinem ‐ missglückten ‐ Attentat auf Adolf Hitler sah Elser, erinnerte Pfarrerin Andrea Stier, einen Ausweg, um noch mehr Leid, Verfolgung und Mord zu verhindern. Rund zwei Monate zuvor hatte Nazi-Deutschland Polen überfallen, de Auftakt zur größten Tragödie der Geschichte. Elser, der 1923 einige Monate lang in Aalen gearbeitet hatte, wurde kurz vor Kriegsende 1945 im KZ Dachau erschossen. Was in Elser vorging, so Stier, könne man nur erahnen. Jedenfalls „sah er das Unrecht“ und handelte mutig und nahm seinen eigenen Tod in Kauf. Auch sein bekannter Satz wird zitiert: „Ich habe den Krieg verhindern wollen.“

Christian Bolz spielt anrührend auf dem Saxofon, Jugendliche der Kocherburgschule und die „Omas gegen Rechts“ lesen aus Bertolt Brechts „Kinderkreuzzug“. Ein Absatz daraus lautet so: „Die Schwester verlor den Bruder, die Frau den Mann im Heer, zwischen Feuer und Trümmerstätte fand das Kind die Eltern nicht mehr.“ Anschließend wird der Film „Walter Kaufmann ‐ Welch ein Leben“ gezeigt, in Anwesenheit von Regisseurin Karin Kaper.