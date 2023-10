Noch immer dürfen wir die warmen Schwingungen des Spätsommers genießen, der Herbst lässt auf sich warten. Was aber nicht auf sich warten lässt, sind die Veranstaltungen auf der Ostalb. Diese scheinen niemals auszugehen und auch an diesem Wochenende (im weitesten Sinne und darüber hinaus) haben wir wieder einige Ausgehtipps zusammengestellt. Wie immer gilt: Keine Gewähr auf Vollständigkeit, es ist nur ein kleiner Apetizer für alle diejenigen, die noch nicht wissen, was sie vielleicht unternehmen möchten.

Freitag, 6. Oktober, Aalen-Niederlafingen: Orientalische Märchen im Café Dorfschmiede

Die Märchenerzählerinnen Ute Hommel, Karin Martin und Lilo Schick-Krause entführen in der Dorfschmiede in Niederalfingen in die geheimnisvolle Welt der orientalischen Märchen. Sie tragen die Märchen frei vor. Silke Hügler vom Café hat sich für die Pause sicher wieder eine tolle Überraschung ausgedacht. Da der Platz begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter Telefon: 07361/77427 sinnvoll. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Zirkus Knie, Freitag, 6. Oktober bis Montag, 9. Oktober, Greutplatz in Aalen

Nach einem erfolgreichen Comeback in 2022 startet Europas Top-Zirkus auch im Jahr 2023 wieder voll durch. Seit vielen Jahren zählt der Zirkus Charles Knie zu den ersten Adressen in Europa, wenn es um erstklassige Zirkuskunst geht. Weit über 500.000 kleine und große Zirkusfans strömen in jeder Saison in die weiß-roten Zeltanlagen und lassen sich von den hochkarätigen Shows des auf dem „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“ prämierten Unternehmens begeistern. Zirkus Knie bezeichnet sich selbst als „echten Circus der modernen Art“. Infos: www.zirkus-charles-knie.de

Freitag, 6. Oktober, 19.30 Uhr, Nachtwanderung bei Kerzenschein durch Schloss Baldern

In die unvergleichlich romantische Abendstimmung des durch den Schein hunderter Kerzen erleuchteten Schlosses Baldern abtauchen, Geschichten längst vergangener Epochen lauschen und Einblicke einer glanzvollen Zeit erhaschen, all das wird im Rahmen der beliebten Sonderführung bei Kerzenschein ermöglicht. Die Kerzen tauchen die herrschaftlichen Gemächer in ein ganz besonderes Licht und lassen uns ein Leben ohne Elektrizität erahnen. Die flackernden Lichter lassen die fürstlichen Salons in einer romantischen, aber auch gespenstischen Atmosphäre erstrahlen. Beim Rundgang durch Baldern bezeugen historische Berichte ehemaliger Bewohner wundersame Geschichten über ritterliche Turnierkämpfe, eine skandalöse Liebe und eine Verschwörung von 17 Schlossgeistern, die im 18. Jahrhundert dort ihr Unwesen trieben. Genießen Sie vor ihrem abendlichen Schlossbesuch noch einen Aperitif oder Kaffee, das Schlosscafé hat bereits eine Stunde vorab geöffnet.

Samstag, 7. Oktober, 10.30 Uhr, Kinderuni an der PH Schwäbisch Gmünd mit Nils Mohl

Hunde, Katzen und Pferde stehen oft im Mittelpunkt, aber was wäre die Welt ohne die Kauze und Sonderlinge der Natur? Höchste Zeit, sich auch diesen tierischen Außenseitern zu widmen. In seiner neuen Gedichtsammlung widmet sich Guggenmos-Preisträger Nils Mohl den unknuddeligen großen wie kleinen Tiergestalten von den Achtbeinern und der Ameise über den Geier und das Müfflon bis zum Yak ‐ mal rotzig-frech-selbstbewusst, mal gruselig-wild-fresssüchtig und auch mal traurig-einsam-streichelbedürftig. Auf neue Lieblingstiere. Nils Mohl lebt als freier Schriftsteller und Drehbuchautor in Hamburg. Für seine Romane und Drehbücher wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis.

Samstag, 7. Oktober, Premiere von „Nein zum Geld!“ im Theatersaal des KubAA

Reichtum kann lächerlich sein. So auch im Fall von Richard, der bei der französischen Komödie „Nein zum Geld!“ im Mittelpunkt steht. Das Stück der französischen Schauspielerin Flavia Coste steht ab Samstag, 7. Oktober, beim Theater der Stadt Aalen auf dem Spielplan. Bei „Wutschweiger“ vor einer Woche führte noch Ella Elia Anschein Regie und Tina Brüggemann kümmerte sich um die Dramaturgie, jetzt, bei „Nein zum Geld!“ haben sie die Rollen getauscht. „Es ist schön, so als Tandem in die Spielzeit zu starten“, gesteht Anschein. Denn irgendwie stehen die beiden Auftaktstücke der „GemEinsam“-Spielzeit auch in Verbindung zueinander. „Wir haben beschlossen“, erklärt Intendantin Brüggemann, „dem harten Stoff aus ,Wutschweiger' eine unbeschwerte Auseinandersetzung mit dem Gelde gegenüber zu stellen.“ Termine (alle 20 Uhr, Theatersaal KubAA): 7. (Premiere), 13. (mit „Theater trifft...“ mit dem Städtepartnerschaftsverein), 14., 27., 28. Oktober, 30. und 31. (19 Uhr) Dezember. Karten und Infos: www.theateraalen.de, Mail an: [email protected] oder Telefon 07361/522600.

Samstag, 7. Oktober, Conexión Cubana in der Schlossscheune in Essingen

Sie touren seit vielen Jahren weltweit und sind derzeit eine der gefragtesten und aufstrebendsten Son Cubano-Gruppen: Conexión Cubana begeistern mit ihrer Spielfreude und ihrem Ideenreichtum, aber auch durch erstklassige kubanische Musiker. Das sind Bandleader Nicolás Sirgado am Bass, Sänger William Borrego Rodriguez, Lázaro Dilout (Trompete), Herber Méndez (Piano), Querol Aldana (Tres Cubano), Vivo Barrera (Percussion) und Fabián Sirgado (Congas). Überschäumende Lebensfreude gepaart mit traditionellem Son Cubano macht diese Gruppe so erfolgreich. Der Leiter Nicolás Sirgado ist einer der gefragtesten Komponisten und Arrangeure aus Havanna. Unzählige Platten- und etliche Fernsehproduktionen stammen aus seiner Feder. Der Son Cubano beschreibt einen Musikstil aus Kuba, der seine Wurzeln im 19. Jahrhundert hat. Lange Zeit galt er als „Musik der Alten“. Das änderte sich 1996 durch Ry Cooders Weltmusik-Album „Buena Vista Social Club“ und 1999 durch Wim Wenders’ gleichnamigen Dokumentarfilm, was ihn auf einen Schlag besonders im Ausland populär werden ließ. In Kuba gibt es seitdem wieder neu formierte Musikgruppen, die sich dem Son widmen ‐ so wie Conexión Cubana.

Samstag, 7. Oktober, 20 Uhr, Ballett Frankenstein in der Stadthalle Aalen

Seit mehr als 200 Jahren zieht die schaurige Geschichte des künstlichen Geschöpfs Menschen auf der ganzen Welt in ihren Bann. Oft schon ist der Roman für Film und Bühne adaptiert worden, als Ballett bisher kaum. Die Delattre Dance Company bringt nun ein furioses Tanzspektakel auf die Bühne. Es geht um zerbrochene Menschlichkeit, Andersartigkeit und Einsamkeit ‐ Themen, die heute aktueller denn je erscheinen. Das Gastspiel wird begleitet von einem kulturellen Rahmenprogramm aus Film, Vorträgen, Workshops und weiteren Tanzthemen. Nicht geeignet für Kinder unter zwölf Jahren.

Dienstag, 10. Oktober, 19 Uhr, Albert-Schweitzer-Haus, Aalen-Unterkochen

Die drei jungen Autorinnen Anni El-khorazati, Sandra Gottwaldt und Marlies Kormann lernten sich vor etwa drei Jahren kennen. Trotz oder gerade wegen ihrer großen Unterschiede entstand die Idee, gemeinsam ein Buch zu schreiben. Auch das Ergebnis, das fertige Buch „identitas“, untermalt diese Unterschiede, hebt aber auch die gemeinsame Grundthematik hervor: Wer bin ich eigentlich? Und wie will ich sein? Die Frage nach der Identität ist das Grundmotiv der Poesie- und Kurzgeschichtensammlung. Doch, wer eine klare Antwort erwartet, wartet lange. Genauso wie die Entwicklung der Menschen niemals endet, gibt auch „identitas“ kein Ziel vor. Deshalb sind die 41 Texte auch als Reisebericht lesbar. Die zwei Autorinnen Anni El-khorazati und Sandra Gottwaldt, die beide aus dem Raum Aalen stammen, haben bei diesem Projekt mit Marlies Kormann als dritte Autorin und Franziska Berchtenbreiter (Illustrationen), beide aus Augsburg kommend, ein Werk geschaffen, das sich mit Themen wie Homeoffice, Liebe und Heimat auseinandersetzt und damit alle anspricht. Am 10. Oktober dann kann man zwei der Autorinnen im Albert-Schweitzer-Haus in Unterkochen kennenlernen und Einblicke in den Schreibprozess und das Buch bei der Lesung bekommen.