Am ersten Heimspieltag in 2024 haben es die Aalener Volleyballerinnen in der Verbandsliga zuerst mit dem Tabellenvierten TSV Blaustein zu tun bekommen.

Angriffsschwäche ein Problem

Die Annahme der Gastgeber funktionierte zufriedenstellend, während die chronische Angriffsschwäche der MADS-Damen schon im ersten Satz unübersehbar war. Nahezu jeder Angriff der Gastgeber konnte von der sicheren Blausteiner Abwehr entschärft werden. Mit 18:6 holten sich die Gäste einen uneinholbaren Vorsprung.

Eine deutliche Leistungssteigerung war gegen Satzende zu verzeichnen. Der Rückstand war aber zu groß. Blaustein sicherte sich den ersten Satz mit 25:13. Vor allem durch druckvolle Aufschläge durch Arline Duarte konnten die Gastgeber den zweiten Satz einigermaßen offen halten. Die Annahme und Abwehr im gesamten Team funktionierte deutlich besser. Aufschlagfehler und weiterhin harmlose Angriffe nach einem 18:18 Gleichstand brachten den konstant spielenden Blausteinern am Satzende ein 25:20.

MADS hat weiter Probleme im Angriff

Auch im dritten Abschnitt war der Spielaufbau mit Annahme und Zuspiel der SG MADS absolut in Ordnung. Allerdings waren die mehr als unterdurchschnittlichen Angriffsqualitäten mit einer Serie von sechs Fehlern in Folge ein Geschenk, das den nachfolgenden Spielstand von 16:8 für die Gäste bedeutete. Das Spiel war gelaufen, ein souverän spielender Gegner konnte sich über einen leichten 3:0-Sieg mit 25:14 nach dem dritten Satz freuen.

Pflichtsieg eingetütet

Im zweiten Spiel gegen den bisher sieglosen Tabellenletzten, die SG Ochsenhausen/Biberach, war unbedingt ein Sieg nötig, um noch die letzte Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Die MADS-Damen überzeugten wiederum mit einem konstanten Spielaufbau und präzisem Zuspiel gegen einen schwachen Gegner, der mit den genauso unplatzierten Angriffen wesentlich größere Mühe hatte als Blaustein. Mit 25:7,28:9 und 25:15 konnten die MADS-Damen einen 3:0-Sieg einfahren. Die Aalener schweben weiterhin in starker Abstiegsgefahr und müssen mindestens noch drei Spiele gewinnen.

SG MADS Ostalb: Arline Duarte, Denise Fallschiesel, Anna Haase, Lilly Juska, Marina Kimmich, Selina Leifer, Ania Mita, Anja Plewe, Kim Thiemig, Nina Weidner.