Macht es der VfR Aalen wie vor genau drei Jahren?

An diesem Samstag trifft der VfR Aalen in der heimischen Centus Arena auf den TSV Steinbach Haiger. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.

Zwei Mannschaften sind noch unbesiegt

Nur zwei Mannschaften sind in der Regionalliga Südwest nach fünf Spieltagen noch ungeschlagen: Spitzenreiter VfB Stuttgart II (15 Punkte) und der VfR Aalen (neun Punkte, Platz). Entsprechend zufrieden ist Trainer Tobias Cramer mit dem Saisonstart: „Gegen Homburg und Offenbach haben wir gezeigt, dass wir gegen Spitzenteams der Liga mithalten können. Auf der anderen Seite konnten wir ein ganz schwieriges Spiel in Koblenz für uns entscheiden. Gerade am Anfang der Saison bei einem Aufsteiger zu spielen ist immer schwierig, da eine gewisse Euphorie zu spüren ist. Es war ganz wichtig, dass wir in Koblenz gewonnen haben. Die beiden Unentschieden waren gegen Mannschaften, die eine gewisse Qualität innerhalb des Teams haben und gewisse Ansprüche haben.“

In den vergangenen beiden Spielen — gegen Kassel und in Mainz — hat sich die Mannschaft laut Tobias Cramer nach der 1:0–Führung ein wenig zu defensiv agiert, „anstatt mutig weiter den Weg zu gehen, höher zu agieren und frühzeitiger anzulaufen. Die Jungs müssen überzeugt sein von sich, auch bei einer knappen 1:0–Führung weiter etwas offensiver zu spielen.“

Steinbach Haiger ist noch in der Findungsphase

An diesem Samstag trifft der VfR auf einen Gegner, der seinen Ansprüchen noch etwas hinterherläuft. Der TSV Steinbach Haiger, Mitfavorit auf den Aufstieg, rangiert mit sieben Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Wie Tobias Cramer betont, befinde sich der TSV aktuell noch in der Findungsphase, denn vor der Saison gab es einige Abgänge. Dennoch habe die Mannschaft immer noch eine sehr hohe Qualität. „Mit allem was sie haben, werden sie bei uns auflaufen. Deshalb müssen wir unseren Team Spirit wieder ganz nach oben ziehen, sodass wir dann gut gegen den Ball arbeiten“, so Tobias Cramer.

Nur ein Sieg gegen Steinbach Haiger

Insgesamt sieben Duelle gab es bislang zwischen dem VfR Aalen und dem TSV Steinbach Haiger. Dabei spricht die Bilanz für den TSV: Es gab drei Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Seit fünf Spielen ist Steinbach Haiger gegen den VfR unbesiegt. Doch ein Punkt kann den VfR–Fans Mut machen. Den bislang einzigen Sieg feierten die Ostälbler am 2. September vor drei Jahren. Nun steht wieder am 2. September das Duell an.

Alessandro Abruscia ist wieder eine Option

Personell sieht die Lage beim VfR gut aus. Stefan Wächter hat zwar ein paar Probleme im Oberschenkelbereich, einem Einsatz sollte aber nichts im Wege stehen. Alessandro Abruscia könnte wieder eine Option werden. Nach überstandener Erkrankung ist er wieder in das Training eingestiegen. „Ansonsten ist alles sehr stabil. Ich freue mich, dass wir keine größeren Verletzungen zu beklagen haben“, berichtet Tobias Cramer.

Sehr gute Fortschritte macht auch VfR–Stürmer Steffen Kienle. „Die Herzwerte werden immer besser. Er hat schon mal das ein oder andere Passspiel mitgemacht, damit wir schauen können, wie sich die azyklische Belastung auf sein Herz– und Kreislaufsystem auswirkt. Wir hoffen auf das Beste, dass er dann hoffentlich bald die offizielle Freigabe bekommt, ins Mannschaftstraining einzusteigen“, so Tobias Cramer abschließend.