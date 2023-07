Lokalmatador Robin Linten feiert den Sieg beim Aalener Stadtlauf

Rund 1200 Läuferinnen und Läufer haben bei der 36. Auflage des Aalener Stadtlaufs mitgemacht. Ausgerichtet wurde dieser von der LSG Aalen. Den Sieg im Hauptlauf sicherten sich dabei Robin Linten von der LSG Aalen und Emma Simpson Dore von der LG Region Karlsruhe.

Robin Linten hat fast 50 Sekunden Vorsprung

Bei sommerlichen Temperaturen und reichlich Sonnenschein machten sich beim Sparkassen–Hauptlauf insgesamt 149 Sportler auf die Strecke. Diese mussten insgesamt neun Runden meistern. Start und Ziel war dabei am Sparkassenplatz. Die Strecke ging entlang des Stadtgrabens, vorbei am Marktbrunnen, über den Gmünder Torplatz, vorbei am Mercatura und schließlich zurück zum Sparkassenplatz. Für die gut zehn Kilometer benötigte Sieger Robin Linten 34:37 Minuten. Damit war er fast 50 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Nico Russ (35:25/SV Birkenhard). Robin Linten war mit seinem Lauf sehr zufrieden: „Es war zwar ziemlich warm, aber es ist schon ganz gut gelaufen. Am Ende wurde es ein wenig hart, aber da ich genügend Vorsprung hatte, war es in Ordnung. Es war ein schöner Lauf, die Zuschauer haben für eine klasse Stimmung gesorgt und einen angefeuert.“ Das Podium komplettierte Tim Hauser (35:36/Persis Racing Team– Bike Sport Nattheim e.V.).

Klare Angelegenheit bei den Frauen

Eine ganz klare Angelegenheit war der Hauptlauf bei den Frauen. Die Siegerin Emma Simpson Dore (40:37/L Region Karlsruhe) war fast viereinhalb Minuten schneller als die Zweitplatzierte Nadine Mahringer (45:06/Dorfmerkingen). „Es lief sehr gut und es hat Spaß gemacht — auch wenn es warm war“, freut sich die Siegerin Emma Simpson Dore. Wohnhaft ist sie noch in Karlsruhe, allerdings arbeitet sie bei Zeiss. „Ich bin oft in Aalen und Heidenheim unterwegs. Am Freitag war ich noch in Oberkochen arbeiten und bin hiergeblieben.“

Selma Jünger und Robin Linten werden Stadtmeister

Erstmals gab es eine Stadtmeisterschaft. Der Anstoß hierzu kam von Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting. Die drei schnellsten Läufer und Läuferinnen mit dem Wohnsitz in Aalen oder den Teilorten wurden dabei gekürt. Platz eins bei den Frauen ging an Selma Jünger (50:20/Hochschule Aalen), dahinter folgten Sonja Christmann (53:45) und Marina Kern (57:33). Bei den Herren wurde Robin Linten Stadtmeister. Die Plätze zwei und drei gingen an Paul Schiele (38:13/PALM TEAM) und Ferdinand Ziegler (39:59/Ziegler Bauphysik). Über 200 Sportler machten beim Intersport Schoell–Teamlauf über viereinhalb Kilometer mit. Marc Hegele (15:46/Marc, Hannes: schade, dass ihr endlich geht) gewann bei den Herren. Schnellste Frau war Madlen Hirsch (19:38/PALM TEAM). Einen Großteil der Teilnehmerzahlen machten die Bambini– und Schülerläufe aus. Die Streckenlänge variierte je nach Alter. Tatkräftig unterstützt wurden die Nachwuchsläufer dabei von den Eltern und Großeltern.

An der großen LED–Leinwand am Sparkassenplatz konnte man in Echtzeit die Ergebnisse, sowie auch den Live–Stream des Zieleinlaufs verfolgen.Nach den Läufen konnten sich alle Sportler an verschiedenen Foodtrucks mit Leckereien stärken.

Rundum zufrieden

Mitorganisator Andreas Staudenecker war mit der 36. Auflage des Aalener Stadtlaufs rundum zufrieden: „Wir hatten so viele Teilnehmer bei den Schülerläufen, dass wir diese nochmals teilen mussten. Das war einfach nicht erwartbar. Das Wichtigste bei solchen Veranstaltungen sind aber die Helfer, denn ohne diese geht nichts. Deshalb möchte ich mich bei allen bedanken, die für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben.“ Insgesamt waren 60 Helfer entlang der Strecke im Einsatz — und zwar von der LSG Aalen und den Johannitern.