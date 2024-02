Lions Club unterstützt soziale Einrichtungen

Einen Scheck über 2000 Euro haben Lions-Präsident Sandro D’Onofrio und Thomas Schindler an Claudia Seiler und Askan Hendrischke vom Förderverein der Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen überreicht. Landrat Joachim Bläse bedankte sich im Namen des Ostalbkreises, der die Frauen- und Kinderschutzeinrichtung in Schwäbisch Gmünd betreibt. Neben dem Frauenhaus in Schwäbisch Gmünd sind auch Frauenschutzwohnungen in Aalen und Ellwangen, die Beratungsstelle zum Platzverweis des Ostalbkreises und die Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen“ in Schwäbisch Gmünd Teil des Netzwerks.

„Im Rahmen des Benefiz-Konzerts mit ,Maddin’ im KubAA wurden Erlöse erzielt. So wurden mit Spendenschecks unter anderem das Kinderdorf Marienpflege in Ellwangen, die Vesperkirche in Wasseralfingen, Menschen im Dialog - Hilfe für Nepal und der Förderverein der Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen unterstützt“, so D’Onofrio.

Seiler und Hendrischke berichteten, der Förderverein unterstütze die Ziele der Schutzeinrichtungen für Frauen materiell und ideell. „Wir wollen den Frauen und Kindern zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung stellen und das Thema Gewalt an Frauen und Kindern durch Veranstaltungen ins öffentliche Bewusstsein rücken, um damit die Gewalt zu ächten“, so Seiler.