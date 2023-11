Der Lions Club Aalen startet ab sofort wieder seine alljährliche Weihnachtslos-Aktion und wird dabei von vielen Sponsoren, Firmen und Einzelpersonen unterstützt. Der Lions Club Aalen wiederum unterstützt damit Langzeitprojekte. Neben dem Unterhalt von Schulen in Togo werden in diesem Jahr die Hospize im Ostalbkreis und insbesondere die Tafelläden in der Region unterstützt. Teilnehmer können mit einem Los also Gutes tun und haben gleichzeitig Chancen auf Gewinne im Gesamtwert von über 30.000 Euro.

Zu gewinnen gibt es als Hauptpreise ein E-Bike im Wert von rund 3.500 Euro, eine achttägige Reise nach Kalabrien im Wert von rund 1.900 Euro, ein Apple iPhone 15 Pro und Apple AirPods im Wert von rund 1.600 Euro, einen Kaffeevollautomat im Wert von rund 1.000 Euro sowie ein Paar Völkl Ski im Wert von 1.000 Euro. Als weitere Preise gibt es eine Menge Einkaufsgutscheine, Sachpreise, Dienstleistungen, Eintrittskarten und mehr. Einige der Preise kann man nicht kaufen, sondern nur gewinnen.

Für zehn Euro kann ein Weihnachtslos erworben werden, auch als Geschenkidee für Weihnachten. „Ganz wichtig ist, dass die Einnahmen Eins-zu-eins, direkt und komplett in die Projekte fließen und nichts hängen bleibt in der Verwaltung“, so Präsident Karl-Heinz Ehrmann

Ein Weihnachtslos gibt es bis 23. Dezember für zehn Euro in folgenden Verkaufsstellen: Saturn Herrenmode, Tanzschule Rühl, Vogel Steuerberatung, Metzgerei Johann Maydl, Früchtehaus Hieber, Rehor Physiotherapie; Linea Uomo e Donna, Orthopädie-Schuhtechnik Böhm, Bistro Altstadt, Metzgerei Schuster, Kicherer Home, Praxis Dr. Rollny, Remspark Hotel Schwäbisch Gmünd.

Die Verkaufsstellen finden Interessierte auch auf der Homepage des Lions Clubs Aalen unter www.lions-aalen.de. Ferner können Lose auch online unter www.lions-aalen.de bis 21. Dezember gekauft werden. Die Gewinner werden ab dem 10. Januar 2024 ebenfalls auf der Homepage der Lions bekanntgegeben.