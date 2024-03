"Ross und Reiter": Limesmuseum startet in die Saison

Das Limesmuseum startet am Sonntag, 14. April, in die neue Saison. An diesem Tag dreht sich im archäologischen Park von 11 bis 17 Uhr alles um „Ross und Reiter“.

Mitmachprogramm mit Hobby Horsing

Aus Berlin reist die Gruppe Equites Digni an, die Reitmanöver vorführt, die Ausbildung der römischen Auxiliar-Kavallerie demonstriert und den Besuchern die Nutzung des Maultieres beim Militär und Alltag zeigt. In der Reiterbaracke neben dem Limesmuseum wird das Schmiedefeuer lodern und die Mitglieder der Numerus Brittonum machen dort das Soldatenleben im Kastell erlebbar. Eine Sattlermeisterin wird allen Interessierten erklären was einen guten Sattel damals wie heute ausmacht und die Gruppe der Raetovarier zeigt Lederarbeiten und manch anderes mehr. Die Publikumslieblinge, die Eselchen vom Gestüt Weidenfeld dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Auch im Limesmuseum ist einiges geboten. Neben Führungen zum Thema Reiten wird ein Film über ein römisches Wagenrennen auf dem Härtsfeld gezeigt. Beim Mitmachprogramm können verschiedene Andenken mit Pferdemotiven gestaltet werden und Interessierte können die neue Trendsportart Hobby- Horsing testen.

Die Kulinarik kommt ebenfalls nicht zu kurz, von Broten mit römischen Aufstrichen und anderen Leckereien aus dem Lehmkuppelofen, bis zu Kaffee und Kuchen, sowie den beliebten Crêpes ist einiges geboten.