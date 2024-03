Liedergarten und Kinderchor begeistern mit „Kuscheltierkonzert“

Einen wahrlich lebendigen Sonntagnachmittag haben der Liedergarten und der Kinderchor des Liederkranzes Unterrombach, unter der Leitung von Ulrike Roth und Kristin Schwarz, dem Publikum mit ihrem „Kuscheltierkonzert“ im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Unterrombach bereitet und damit Eltern, Geschwisterkinder und Omas und Opas in ihren Bann gezogen.

Zur Erzählung des musikalischen Märchens mit Klavierbegleitung durften die Lieblingskuscheltiere der Kinder nicht fehlen. Gemeinsam mit ihnen und dem jungen Märchensprecher Valentin erzählten sie voll kindlicher musikalischer Begeisterung und spielerischer Ausdruckskraft aus ihrer eigenen Welt im Kinderzimmer - mit Bewegungsliedern, allesamt Arrangements von Klaus Wüsthoff, wie „Unser Bär will tanzen“, „Klug und weise“ oder „Was müssen das für Bäume sein“.

Die beiden Chöre seien im Laufe des vergangenen Jahres wieder sprunghaft jeweils auf bis zu 25 Kinder, im Alter von 3 bis 5 und 6 bis 10 Jahren, angewachsen. So biete der Liederkranz von den Kleinsten durchgängig in allen Altersklassen ein Chorangebot, wie es in einer Mitteilung heißt.