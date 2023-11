Lichtblick an einem bitteren Abend

Die Reaktion auf das 1:6 gegen Homburg ist gelungen. Wenngleich es sich in der Punkteausbeute im Stadion am Bieberer Berg am Freitagabend nicht niedergeschlagen hat. Das hatte vor allen Dingen einen Grund: Dimitrij Nazarov. Dem war es nämlich gelungen, den bärenstarken Michel Witte im Tor der Aalener zu überwinden. „Es ist wieder ein Zuteilungsproblem. Daran müssen wir arbeiten“, sagte Witte nach entscheidendem Gegentreffer nach einem Eckball. Offenbach gewann knapp mit 1:0 und überholte damit den VfR in der Tabelle.

Einer wird das Spiel sicher nicht vergessen, und zwar Mario Szabo. Im legendären Stadion in Offenbach und vor großer Kulisse durfte das Eigengewächs der Aalener erstmals von Beginn an ran. „Sehr mutig, sehr unaufgeregt“, bewertete sein Trainer Tobias Cramer das Debüt vor 5013 Zuschauern im Stadion auf dem Bieberer Berg. „Er hat sich seine Aufregung rausgelaufen und hat unglaublich viele Meter gemacht.“

Natürlich gelang ihm längst nicht alles, aber er war eben mutig und wollte seine Chance nutzen. „Er war nicht ängstlich in der Kette gehängt und hat es überragend gemacht.“ Allerdings konnte auch er die brutale Wucht der Offenbacher nicht stoppen, die mit insgesamt drei Aluminiumtreffern und zahlreichen Torchancen fast schon erdrückend war. Mehr als einmal rettete Michel Witte im Tor der Aalener und hatte zumeist fast schon ein Privatduell mit den Offensivleuten aus Offenbach. Sie schienen zu verzweifeln. Doch am Ende schlug eben jener Nazarov (90.) mit seiner bekannten Schusstechnik eiskalt zu und brachte die Kämpfer von der Ostalb um den Lohn. „Wir sind enttäuscht, das ist doch gar keine Frage. Wir haben alles reingeschmissen“, sagte VfR-Trainer Cramer nach der Partie. Es war also mehr als eine Reaktion auf das 1:6 gegen Homburg zu erkennen.

Wenngleich die Aalener Offensive einen schweren Stand hatte. Lediglich einmal hätte Ibrahima Diakite treffen können, sogar müssen. Dieser marschierte auf und davon, machte vieles richtig, narrte die Offenbacher Abwehr, traf aber letztlich nicht das Tor. Die anschließende Ecke brachte nichts ein (76.). Und Startelf-Debütant Szabo, der musste zweimal raus und behandelt werden. Natürlich kam er immer wieder zurück, wollte durchspielen. „In seinem Alter vor so einer Kulisse so eine Leistung abzuliefern, das war schon gut.“ Er hätte sich sicherlich auch in der einen oder anderen Situation belohnen können.“ Was Cramer meinte, das war die Situation in der zweiten Halbzeit. Hier marschierte der Verteidiger in den Offenbacher Strafraum. „Wenn er da den finalen Ball noch richtig spielen kann, dann kann er sich auch für seine Leistung belohnen.“

Diese war als Ersatzmann für den gesperrten Yannick Thermann dennoch gelungen. Der 20 Jahre alte Linksverteidiger ist als Backup für den Stammspieler der Aalener mehr als eine Option. Dennoch hatte Cramer vor dem Spiel noch ein anderes Gedankenspiel im Kopf: Frederik Rahn. Doch da gab es noch ein Problem: Jascha Döringer und Rahn hatten vor dem Spiel beide bereits die vierte Gelbe Karte. Döringer hat jetzt seine fünfte Verwarnung kassiert und wird Aalen im Duell gegen Koblenz fehlen. Dort muss Aalen (26 Punkte) zwingend punkten, um nicht weiter abzurutschen. Nachdem Sieg von Kassel über Steinbach sind auch die bis auf drei Punkte an den nun Tabellenzwölften der Regionalliga herangerückt. Zudem hat auch der FSV Frankfurt (23 Punkte) gegen den Bahlinger SC (25) knapp mit 1:0 gewonnen und erhöht den Druck von etwas weiter hinten. Es wird noch einmal knackig vor Weihnachten.

VfR: Witte – Szabo (90.+2 Schaupp), Jürgensen, Meien, Döringer (46. Rahn), Diakite, Abruscia (89. Preu), Kindsvater (89. Kraus), Kabashi (90.+2 Kundruweit), Odabas, Wächter.