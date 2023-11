„Alles in diesem Museum erwacht nachts zum Leben. Das ist wirklich voll der Hammer“, sagt der neue Nachtwächter Larry, gespielt von Ben Stiller im Film „Nachts im Museum“. 2006 ist diese Komödie von Shawn Levy, in der nachts sämtliche Exponate zum Leben erwachen und den Protagonisten fast in die Irre treiben, in die Kinos gekommen. Im Jahr 2023, genauer an diesem Samstag von 18 bis 23 Uhr, dürfen sich die Menschen auf der Ostalb ebenfalls auf „Nachts im Museum“ freuen, wenngleich es mit der Filmreihe aus Hollywood freilich nichts zu tun hat.

Nicht der erste Teil von „Nachts im Museum“

Wie der Film aber seine Fortsetzung fand, so findet auch die Gemeinschaftsveranstaltung von explorhino, Limesmuseum und Tiefer Stollen nicht zum ersten Mal statt. Erstmals dabei allerdings als Veranstaltungsort ist das Besucherbergwerk. 2018 ist das explorhino mit dieser Abendveranstaltung gestartet. Das Limesmuseum nahm mit einem Stand teil, daraus erwuchsen Gespräche, die schnell zu einer Zusammenarbeit geführt hatten. Und so wächst die Veranstaltung, die in diesem Jahr unter dem Motto „Alles erleuchtet! Lampen, Laser, Lichterfest“ stattfinden wird, stetig weiter. Unterstützt werden die drei Institutionen vom Aalener Kulturamt. „Dass wir nun auch den Tiefen Stollen dabei haben, passt wunderbar zur Veranstaltung, denn es sind die drei Leuchttürme der Aalener Museumslandschaft“, freut sich Jana Peeters, Leiterin des explorhino Science Centers.

explorhino, Limesmuseum und Tiefer Stollen auf einen Streich

Die Besucherinnen und Besucher, kleine und große, haben an diesem Abend die Möglichkeit, alle drei Veranstaltungsorte aufzusuchen, in denen so manches geboten wird. Ein umfangreiches Mitmachprogramm, Showeinlagen, nächtliche Führungen und zahlreiche weitere Highlights machen Lust auf den nächtlichen Ausflug zwischen den Welten ‐ und lassen das antike Rom, das Reich unter Tage und die Welt der Wissenschaft in besonderem Glanz erstrahlen. Da passt der Tiefe Stollen ganz gut dazu. „Im Stollen ist schließlich immer Nacht“, sagt Frank Regnet, vom Besucherbergwerk. Vor Ort können die Kinder an einer Schnitzeljagd teilnehmen, bei der sie eine Menge Schätze entdecken und am Ende auch etwas gewinnen können. Fünf sogenannte Grubenfrösche, das sind Öllampen aus Messing, stehen als Gewinne bereit. Normalerweise wird der Stollen zu dieser Zeit gewartet, um am zweiten Advent zum beliebten Weihnachtsmarkt für die Besucherinnen und Besucher bereit zu sein. In diesem Jahr gibt es für „Nachts im Museum“ also eine Sonderöffnung. Die Veranstalter weisen explizit darauf hin, dass man sich rechtzeitig um die Fahrten in den Tiefen Stollen kümmern sollte, da stets nur 30 Personen gleichzeitig mitfahren können, das Kontingent somit automatisch endlich ist.

Vielleicht sieht man Jupiter und Saturn bei der Sternwarte

Bis 20 Uhr kann man zwischen Limesmuseum und explorhino bei der Sternwarte Halt machen. Wenn man dann ganz viel Glück hat, es hängt mit dem Wetter zusammen, kann man Jupiter und Saturn sehen, verrät Peeters. Kleinere Akteure unterstützen die Veranstaltung ebenfalls. So ist das „Schattenreich“, ein junges Museum aus Schwäbisch Gmünd, ebenfalls vor Ort und präsentiert im explorhino die Magie von Licht und Schatten.

Der Lehmkuppelofen wird wieder betriebsbereit sein

Im Limesmuseum ist wieder der Lehmkuppelofen in Betrieb, dazu kann man sich stilecht einen Glühmost bestellen. Sowohl im Park als auch in der Reiterbaracke gibt es zahlreiche Mitmachangebote. So wird beispielsweise die alte Schmiede in Betrieb sein. „Funken sind doch immer etwas Schönes, oder nicht?“, fragt Ermelinde Wudy, für den museumspädagogischen Bereich im Limesmuseum verantwortlich. Das Wasseralfinger Kopernikus-Gymnasium und das Ernst-Abbe-Gymnasium aus Oberkochen werden wieder Schauspielszenen aus dem alten Rom präsentieren. Außerdem kann man in verschiedene Leben eintauchen, sei es der Präfekt oder der einfache Reiter.

Zahlreiche museumspädagogische Angebote

Museumspädagogische Angebote dürfen ebenfalls nicht fehlen. So kann man sich Unheil abwehrende Amulette basteln, Kerzen gießen, sich von den alten Frisuren im Frisurenstudio beeindrucken lassen oder Pergamentlampen basteln. „Ich hoffe, dass das mit den Lampen funktionieren wird, es ist ein echtes Highlight. Das haben wir noch nie gemacht“, so Wudy. Für derlei Mitmachangebote wird ein Materialbeitrag erhoben, wie Wudy anfügt. Und natürlich wird im explorhino selbst wieder eine Menge los sein. Das „Schattenreich“ wird den kleineren Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit bieten, sich selbst Schattenfiguren zu basteln.

Spektakuläre Experimentier-Shows

Zweimal am Abend (20 und 21.30 Uhr) wird es eine Experimentier-Show geben. Hier werden Fragen wie „Was ist Licht?“ oder „Wie entsteht Licht?“ eindrucksvoll beantwortet. Vor dem explorhino sorgen die Aalener Pfadfinder und der alevitische Kulturverein für kulinarische Highlights, nicht zu verfehlen durch das luftige „Rhino“, was auf dem Vorplatz aufgestellt sein wird. Das Kulturbüro hat koordinativ unterstützt. „Solch eine Veranstaltung gehört natürlich unterstützt“, unterstreicht Franziska Deppisch vom Kulturamt die Bedeutung dieser gemeinschaftlichen Veranstaltung.

explorhino und dem Limesmuseum verkehrt der Oldtimer-Bus Sonja