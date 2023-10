Lian Bienert im Bundeskader

Lian Bienert ist vom Bundestrainer Peter Pfannkoch in den Nachwuchskader des Deutschen Tennisbundes aufgenommen worden. Dort befindet sich der 13-Jährige im Kreis der talentiertesten Nachwuchsspieler Deutschlands und trainiert in regelmäßigen Abständen auch am Bundesstützpunkt in Hannover.

Sein Verbandstrainer Markus Knödel sowie Cheftrainer Michael Wennagel vom Württembergischen Tennisbund zeigen sich mit der Entwicklung des jungen Nachwuchsspielers sehr zufrieden und freuen sich gleichermaßen über die Beförderung in den Bundeskader.

Der Aalener spielt mittlerweile auch auf der internationalen Tennis Europe Junior Tour, bei der Spieler aus der ganzen Welt vertreten sind. Dort ist Bienert in den Hauptfeldern ebenfalls kein Unbekannter mehr. Mitunter spielte er die Turniere in Amsterdam, Prag, Kufstein, Zadar oder Stettin und erreichte in Brüssel das Viertelfinale, in Regensburg das Finale und errang in Karlsruhe den Turniersieg im Doppel.