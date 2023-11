Leuchtende ökumenische Kinderbibelwoche

Drei Tage lang hat Lebendurch das ökumenische Gemeindezentrum Peter & Paul in Aalen auf der Heide gewuselt und gebrandet: Es war wieder Kinderbibelwoche. Über 45 Kinder und 25 engagierte Betreuerinnen und Betreuer füllten die Räume mit Lachen, Singen, Rennen, Leben.

Los ging es morgens immer im Kirchenraum mit Bewegungsliedern und gemeinsamem Gebet. Die Großen hatten wie jedes Jahr ein Theaterspiel vorbereitet und spielten für die Kleinen die Geschichte der Anfänge der Kirche: Was macht uns Christenmenschen aus? Was stärkt uns? Worauf kommt es an? Wie können wir „Licht der Welt und Salz der Erde“ sein?

Nach einem kleinen Imbiss ging es dann kreativ in Kleingruppen weiter: Trostboxen mit Taschentüchern, Lichtfänger als Fensterschmuck, Kräutersalz und Karten für liebe Menschen entstanden ‐ bunt und einzigartig. Mit Singen, beten und dem Segen verabschiedeten sich alle am Ende des Vormittags.

Am Sonntag, 5. November, war der Familiengottesdienst zum Abschluss mit einem weiteren Abschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8.

Nach dem Anspiel von Jugendlichen zur Heilung eines Gelähmten ging Pfarrerin Caroline Bender in ihrer Predigt auf die Kraft Gottes ein, die er uns schenkt. Jesus sage auch zu den Heutigen: „Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde.“ Das sei ein Auftrag, sich aus dem Glauben an den christlichen Gott heraus in die Welt einzubringen.

Familienreferentin Maria Eßeling von der katholischen Kirchengemeinde begleitete mit den KiBiWo-Sängerinnen die Lieder schwungvoll musikalisch. Begeistert stürmten bei jedem Lied die Kinder nach vorne, um die Bewegungen zu den Liedern mitzumachen. Nach der Predigt wurde das Licht der Osterkerze in den selbstgemachten Salzkristall-Gläsern weitergegeben.

Dabei halfen aus dem Team Carmen Gräßer, Daniela Ranck und Kerstin Dellemann.

Mit einem reichhaltigen selbstgekochten Mittagessen und bei mitgebrachten Nachspeisen und Kuchen zum Kaffee ging eine bunte, fröhliche, schöne, würzige Kinderbibelwoche mit Licht und leuchtenden Augen zu Ende.