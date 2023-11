Letzter Aalener Weihnachtsmarkt mit Löwenthal als Betreiber

Noch dreieinhalb Wochen. Dann findet auf dem Spritzenhausplatz wieder der Weihnachtsmarkt statt. In diesem Jahr zum letzten Mal mit Georg Löwenthal als Organisator. 2024 will die Stadt Aalen die Veranstaltung unter den Platanen gemeinsam mit dem Citymanagement und ohne Privatunternehmer stemmen. Der langjährige Macher bleibe seinen Aussagen zufolge dem Weihnachtsland allerdings als Beschicker erhalten.

Wenn am Abend des 23. Dezember die Lichter im Weihnachtsland ausgehen und der letzte Glühwein über den Tresen geht, „ist für den Schorsch Schluss“, sagt Georg Löwenthal im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ und hofft auf eine riesige Abschiedsparty. Traurig sei der 64-Jährige nicht und auch nicht enttäuscht. „Ich habe den Weihnachtsmarkt als Herzensangelegenheit über all die Jahre gerne gemacht, kann ihn aber jetzt auch ohne Gram organisatorisch abgeben“, sagt Löwenthal, der überdies eingesteht, nicht noch mit 70 Jahren den Weihnachtselch an vorderster Front spielen zu wollen.

Er könne verstehen, dass die Stadt neue und andere Wege beschreiten möchte und anstatt auf Glühwein und Bratwurst verstärkt auf Kunsthandwerk und die Einbindung mit Ständen hiesiger Vereine, Schüler, Kindergärten und sozialen Einrichtungen setzen möchte. Für diese will die Stadt auch zehn zeitgemäße Hütten für einmalig 70.000 Euro beschaffen, die diese künftig tageweise für eine geringe Standgebühr nutzen könnten. Diese Neuausrichtung beiße sich mit seinen Interessen als Privatunternehmer, der umsatzorientiert denken und kalkulieren müsse, sagt Löwenthal. Überdies werde die Organisation von Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt angesichts zahlreicher Auflagen immer bürokratischer, sodass es an der Zeit sei, sich als Veranstalter zurückzuziehen.

Mit der Organisation des Weihnachtsmarkts 2024 unter städtischer Regie kehrt die Veranstaltung zurück zu ihren Wurzeln. 1989 fand diese zum ersten Mal auf dem Spritzenhausplatz unter Federführung der Stadt Aalen statt. Danach wurde die Veranstaltung von Christian Frank aus Ebnat betrieben, bis Georg Löwenthal den Weihnachtsmarkt 2005 in die Hände nahm. Aufgrund der Neuausrichtung der Veranstaltung wollte die Stadt dem Privatunternehmer schon im Frühjahr dieses Jahres kündigen. Allerdings hat sie vergessen, den mit ihm geschlossenen Vertrag fristgerecht zu kündigen.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt heuer am Montag, 27. November, um 17 Uhr auf dem Aalener Spritzenhausplatz mit dem Nikolaus und Engeln, die unter den Besuchern Mandarinen, Lebkuchen und Äpfel verteilen. Bis einschließlich 23. Dezember können Aalener und Besucher von außerhalb den Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 20 Uhr besuchen. Freuen dürfen sich diese auch wieder auf die obligatorische von Löwenthal selbst gebaute und beliebte Weihnachtspyramide, die sein Sohn Georg Erich Löwenthal im Corona-Lockdown verkauft, jetzt aber wieder zurückerworben habe. „Wie einst in der Vergangenheit schenken hier allerdings nicht Peter Wagler und sein Team Glühwein, Punsch und heiße Specials aus, sondern vielmehr wird die Pyramide von meinem Sohn betrieben“, sagt Löwenthal, der selbst mit einem Imbissstand und seiner Elchbar präsent sein wird. Der auf dem Weihnachtsmarkt alteingesessene Beschicker Peter Wagler werde indes mit einem eigenen Stand mit von der Partie sein.

Neben ihm treffen die Besucher auch auf weitere altbekannte Gesichter. Dazu zählen Reinhold Hahn, besser bekannt als Poldi Hahn, mit seinen Härstfelder Flammkuchen, Wolfgang Schieber, Inhaber des gleichnamigen Cafés, der Aalener Schausteller Dietmar Kübler und die Metzgerei Schuster. Im Boot sein werden auch die Urgesteine Manuela und Reinhold Hirsch aus Waldhausen unter anderem mit ihrem Angebot an Heil- und Edelsteinen sowie das Ehepaar Franz und Monika Waschek aus Bopfingen-Aufhausen mit ihren beliebten Socken. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Betreiber, die unter den Platanen Lángos, Crêpes und Co. anbieten. Neu im Angebot sei laut Löwenthal erstmals eine „Kartoffelbude“, die sämtliche vegetarische Gerichte rund um die Grombiera anbiete. Mit im Boot sind auch wieder Aalener Gastronomen. In zwei Hütten will Christian Hellriegel, Inhaber der Bierhalle, selbst hergestellten Moselglühwein und schwäbische Spezialitäten anbieten. Verschiedene Pasta-Gerichte gibt es am Stand des Pizzahauses Le Palme.