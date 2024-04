Letzte Generation plant Prostest in Aalen

Die „Letzte Generation“ Süd-West plant noch in diesem Frühjahr einen „Slow-Walk“-Protest in Aalen. Die Organisation will damit laut einer Pressemitteilung auf verfehlte Klimaschutzziele der Bundesregierung aufmerksam machen.

Bei dem Protest werden Aktivistinnen und Aktivisten in sehr verlangsamten Schritttempo auf einer der Hauptverkehrsachsen Aalens gehen. Das teilt Pressesprecher Frieder Zürcher mit.

Initiiert werde die Aktion von Bürgern der Stadt Aalen mit Unterstützung der Bewegung „Letzte Generation“ Süd-West. Nähere Informationen zu dem Protest, wie etwa der genaue Termin, die Uhrzeit und der Ort, sind noch nicht bekannt.