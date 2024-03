(an) - Viele blickten mit Spannung auf das Duell des Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten gegen den SV Waldhausen. An dessen Ende steht ein 1:1 (0:0).

Löwen sofort da

Die Waldstetter legten selbstbewusst los und bereits in der dritten Minute war Max Dudium frei durch, traf den Ball aber nicht richtig, sodass diese Großchance ungenutzt blieb. Es war ein Duell, absolut auf Augenhöhe. Nahezu jeder Ball wurde von beiden Seiten umkämpft, immer wieder lagen Waldstetter oder Waldhäuser nach den Zweikämpfen auf dem Boden. Insgesamt neun Gelbe Karten sind verteilt worden, plus zwei weiterer, die in Gelb-Rot mündeten. „Es war hart umkämpft mit einem Chancenplus für Waldstetten, vor allem in der ersten Halbzeit. Da haben wir uns schon recht schwergetan“, sah Waldhausens Trainer Jens Rohsgoderer die Partie nahezu genauso wie Pendant Brenner. Dieser konnte zufrieden sein mit dem, was er gesehen hatte, einzig die Tore fehlten. Der TSGV war weiterhin das spielbestimmende Team.

Diesmal als Vorbereiter, steckte Özgür den Ball geschickt durch die Waldhäuser Verteidigung. Wieder war es Dudium der durch war, doch diesmal behielt er die Oberhand und legte das Spielgerät in die linke Ecke zum längst überfälligen 1:0 für die Gastgeber (58.). Waldhausen reagierte, schaffte es zunächst jedoch nicht, gefährlich vor das von Max Helmli geschützte Tor zu kommen. Doch nach einem Freistoß war es schließlich so weit. Am Ende gelangte Fabian Weiß an den Ball, probierte es per Seitfallzieher, doch Marc Heinzmann blockte diese gute Einschussmöglichkeit der Gäste stark ab (73.). Waldhausen kam nun tatsächlich noch in diese Partie rein. Nach einem Steckpass stand Luca Uhl urplötzlich frei vor Helmli, verlud diesen, doch der Ball klatschte vor den Querbalken (76.).

Eißele agiert unglücklich

Dann kam es zur Schlüsselszene des Spiels. Ein langer Ball landete bei Robin Eißele. Die Waldhäuser spekulierten auf Abseits, doch die Unparteiischen ließen weiterspielen. So war Eißele komplett durch, Jonas Kleinmann lief in der Mitte fast schon gemächlich mit und wartete nur noch auf den Querpass, um zum 2:0 einzuschieben. Doch es kam anders, denn Eißele brachte den Ball nicht etwa kurz und quer in die Mitte, sondern traf den Ball falsch und bugsierte diesen ins Seitenaus (78.).

Weber trifft und bringt SVW zurück ins Spiel

Wahnsinn. Das wäre sicher die Vorentscheidung gewesen. Doch es kam schließlich alles anders. Nach einem Eckball auf der anderen Seite stieg Leon Weber am zweiten Pfosten am höchsten und köpfte zum 1:1 ein - ein Treffer aus dem Nichts (79.). „Das war sicherlich der Knackpunkt in dieser Partie und das Spiel kippte etwas mit Feldvorteilen für uns“, so Rohsgoderer, der ehrlich anfügte: „In Summe war das ein glückliches Unentschieden für uns.“ Stattdessen wurde es noch hektisch, wozu der Unparteiische einen gehörigen Teil dazu beitrug. Nach einem Zweikampf warf Beytullah Cinar den Ball in Richtung eines Gegenspielers. Das ahndete Schiedsrichter Jochen Frey als Unsportlichkeit und verwies Cinar mit Gelb-Rot vom Feld (88.). Gleiches machte Frey einige Minuten später mit dem eingewechselten Pa Alieu Bangura. Nach einem Zweikampf im Mittelfeld zeigte er auch diesem Gelb-Rot (90.+5). Es blieb damit letztlich beim 1:1.

Tore: 1:0 Dudium (58.), 1:1 Weber (79.). Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Cinar (88., TSGV), Gelb-Rot für Bangura (90.+5).