Ein „Projekt Leihgroßeltern“ startet nun auch im Raum Aalen. Interessierte sind zur Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 21. September, um 16.30 Uhr in die Begegnungsstätte Bürgerspital eingeladen. Hier informieren die Caritas Ost–Württemberg und das Landratsamt Ostalbkreis, Fachzentrum Frühe Hilfen, über das Ehrenamt und über die Rahmenbedingungen der Tätigkeit.

Zeit mit Opa und Oma zu verbringen ist für Kinder eine wertvolle Erfahrung. Auch Großeltern genießen diese ganz besondere Beziehung zu den Enkeln und die gemeinsam verbrachten Stunden. Leider ist dieser Kontakt in der heutigen Zeit nicht immer möglich, weil zum Beispiel die Familien weit von den Großeltern entfernt wohnen. Genau hier setzt das Projekt Leihgroßeltern an. Es bringt Seniorinnen und Senioren in Kontakt mit jungen Familien und Kindern, und diese verbringen eine gute Zeit miteinander.

Leihgroßeltern treffen sich mit der Familie, lesen den Kindern vor, spielen mit ihnen, begleiten sie zum Spielplatz, sind auch mal bei einer gemütlichen Kaffeerunde oder bei einem Grillabend dabei. Die Familien und Leihgroßeltern gestalten ein positives Miteinander.

Die angehenden Leihgroßeltern werden durch Vorbereitungstreffen für ihre Tätigkeit qualifiziert und durch die Koordinatorinnen in ihrem Ehrenamt begleitet.

Um eine Anmeldung bei Charlotte Raubach, (Caritas Ost–Württemberg, 07961/569782, [email protected]) oder Ulrike Ilzhöfer, (Landratsamt Ostalbkreis, 07361/503—1656, [email protected]) wird gebeten.

Das gemeinsame Projekt wird unterstützt durch die Glückspirale und gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen.