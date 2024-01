Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Jahresende

9366 Personen waren im Dezember in Ostwürttemberg arbeitslos gemeldet. Der Zuwachs von 97 Personen zum Vormonat schlägt sich mit einem Plus von 0,1 in der Arbeitslosenquote nieder. Ostwürttemberg verzeichnet damit im aktuellen Berichtsmonat eine Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent.

„Mit dieser Entwicklung liegen wir nach wie vor unter der landesweiten Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent. Vergleicht man die aktuelle Situation mit den anderen Regionen in Baden-Württemberg, dann belegen wir gemeinsam mit Freiburg, Offenburg und Reutlingen Platz 4. Ich bin froh, dass wir uns weiterhin im oberen Drittel bewegen - zeigt sich doch ein weiteres Mal wie stabil unser Arbeitsmarkt zum Jahresende geblieben ist“, sagt Claudia Prusik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Aalen.

Hinzu kommt, dass ein Anstieg der Zahlen im Dezember nicht ungewöhnlich sei. „Bedingt durch die Feiertage und den damit häufig verbundenen Urlaub, verlagern viele Betriebe ihre Personalentscheidungen auf den Januar. Auch laufen im Dezember traditionell viele befristete Arbeitsverträge aus“, so Prusik weiter.

Auch wenn sich die Gesamtsituation als weiterhin stabil erweist, so kann die Arbeitsagentur Aalen doch eine Eintrübung der Arbeitsmarktlage im Vergleich zum Vorjahr feststellen. Insgesamt sind 1035 Menschen mehr von Arbeitslosigkeit betroffen, als das noch im letzten Dezember der Fall war. Das bedeutet einen Anstieg um 12,4 Prozent. „Damit zeigt sich der ostwürttembergische Arbeitsmarkt aktuell weniger dynamisch. Das bedeutet, dass der Anstieg der Arbeitslosen im Wesentlichen damit zusammenhängt, dass Unternehmen in der Region bei Neueinstellungen deutlich zurückhaltender agieren. Die Dynamik ist ein wichtiger Indikator für die konjunkturelle Stimmung in der Region. Und die Entwicklungen der letzten Monate passen ins Bild der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation. Denn: Im Vergleich zum Vormonat haben sich mehr Personen arbeitslos gemeldet und gleichzeitig weniger Menschen eine neue Arbeit gefunden“, sagt Prusik.

In absoluten Zahlen waren dies im sogenannten Zugang 2227 und davon haben sich 895 Personen aus Erwerbstätigkeit gemeldet. Demgegenüber stehen 2131 im sogenannten Abgang aus Arbeitslosigkeit. Davon haben 581 Personen eine Erwerbstätigkeit aufgenommen.