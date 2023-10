Bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) steigen die Schülerzahlen, während sie bei den Beruflichen Schulen deutlich zurückgehen. Bei Ersteren hat dies damit zu tun, dass Eltern die Fördermöglichkeiten für ihre Kinder erkannt haben, bei Letzteren schlägt die Demografie durch. Die Verwaltung rechnet jedoch damit, dass 2026/27 die Talsohle erreicht ist, es danach wieder aufwärts geht und sich die Zahlen in der Größenordnung des Jahres 2019 einpendeln. Dies hat Kreiskämmerer Karl Kurz in seiner Eigenschaft als Schuldezernent in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Bildungs- und Finanzausschusses des Kreistags mitgeteilt.

2010 meldeten demnach die Beruflichen Schulen im Kreis 11.627 Schülerinnen und Schüler. 2019 waren es 10.247, in diesem Jahr werden es nach vorläufigen Zahlen 9386 sein. Derzeit gibt es, wie es in einer Vorlage der Verwaltung heißt, laut Arbeitsagentur 1249 (Vorjahr: 995) nicht besetzte Ausbildungsstellen. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber (1690) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 177 oder 11,7 Prozent. Nach Einschätzung der Agentur setze sich der Trend fort, dass viele offene Ausbildungsstellen nicht besetzt werden können.

Die Vorlage zitiert auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwürttemberg, Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind demnach die bei ihr eingetragenen Ausbildungsverträge für den Bereich des Ostalbkreises um 141 (12,4 Prozent) auf 1280 (Vorjahr 1139) gestiegen sind. Die Zahlen seien aber nur vorläufig, denn die IHK verzeichne nach wie vor einen Eingang an Ausbildungsverträgen. Für Ostwürttemberg insgesamt ergibt sich bis Ende August eine Steigerung der Ausbildungsverträge um 13,1 Prozent von 1531 auf 1732 bisher abgeschlossene Verträge.

Die Kreishandwerkerschaft Ostalb meldet der Vorlage zufolge 571 neue Ausbildungsverträge im Kreis. Vor einem Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt 537. Die Steigerung beläuft sich also auf 6,33 Prozent. Den 571 neu eingegangenen Ausbildungsverhältnissen stehen noch 111 (Vorjahr: 96) offene Stellen im Handwerk gegenüber. Flüchtlinge (fünf Verträge) spielten im Ausbildungsgeschehen kaum eine Rolle. Der Abiturientenanteil liege bei 16,5 Prozent (94 Verträge). Für Ostwürttemberg insgesamt ergebe sich Ende August eine Steigerung der Ausbildungsverträge um 7,5 Prozent von 732 auf 787 bisher abgeschlossene Verträge.

Der Trend der steigenden Schülerzahlen im Bereich der SBBZ setzt sich laut Verwaltung dagegen fort. Die Schulleitungen stellten fest, dass die Eltern die Fördermöglichkeiten für ihre Kinder in einem SBBZ erkennen und es deshalb der inklusiven Beschulung vorziehen. Die hohe Zahl an der Klosterbergschule in Schwäbisch Gmünd (183 gegenüber 127 im Jahr 2015) liege an Kindern, die den Schulkindergarten durchlaufen haben und an Kindern mit Migrationshintergrund.

Um den Bedarf an Schulplätzen im Bereich der körperlichen und motorischen Entwicklung abzudecken, habe der Ostalbkreis als Träger der Jagsttalschule Westhausen die Einrichtung dieses Förderschwerpunktes beantragt. Im Schuljahr 2021/2022 besuchten neun, im Schuljahr 2022/2023 15 Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung die Jagsttalschule Westhausen. Im aktuellen Schuljahr sind es 23 Schülerinnen und Schüler.