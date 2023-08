Lehrlinge verleihen antikem Baugerät einen neuen Glanz

Tieflader hatten die Römer nicht. Aber Baukräne. So einer, mit dem eine Person bis zu einer Tonne heben konnte, steht seit 25 Jahren im Außenbereich des Limesmuseums. Vermutlich kam ein solcher Koloss aus Holz und Eisen mit seinem 6,50 Meter hohen Lastarm und einem fast vier Meter hohen Tretrad auch beim Bau des größten Reiterkastells nördlich der Alpen in Aalen zum Einsatz. Der in die Jahre gekommene Baukran wurde jetzt von Lehrlingen saniert und mit einem Tieflader an seine alte Stelle im Archäologischen Park des Limesmuseums transportiert.

Erneuert wurde der Kran von Auszubildenden des Ausbildungszentrums Bau, das das Limesmuseum tatkräftig unterstützt. Dafür überbrachte am Mittwochmorgen Roland Schurig (Amt für Tourismus) den Dank der Stadt. Die Lehrlinge „waren mit Feuereifer dabei, sie sind fasziniert, wie man vor rund 2000 Jahren mit einfachen Mitteln so imposante Bauwerke wie etwa das Kolosseum oder das Pantheon in Rom errichten konnte“, erklärte Bernhard Werner (Ausbildungszentrum Bereich Holzbau). Auch den Auszubildenden im Bereich Hochbau, sagt Ausbildungsleiter Wolfgang Seckler, habe diese ungewöhnliche und alles andere als alltägliche Aufgabe viel Spaß gemacht.

Mit dem Baukran werde die Antike lebendig und anschaulich erlebbar, sagt Martin Kemkes vom Archäologischen Landesmuseum. Baukräne hätten eine lange Tradition und der Bau von großen Gebäuden wie dem Ulmer Münster seien erst durch diese möglich gewesen. Der restaurierte und funktionsfähige Baukran wird sich auch bei den Römertagen (23. bis 24. September) den Besuchern präsentieren.