Sie seien die hochwertigsten 180 Quadratmeter im Kubus: die ehemalige Verkaufsfläche der Modekette Hallhuber, die nach ihrer Insolvenz „ganz schnell weltweit alle Filialen geschlossen hat“, wie Maike Merz, zuständig fürs Marketing des Shopping-Centers, am Donnerstag berichtet hat. Auch in Aalen herrscht in den Hallhuber-Hallen seit Jahresbeginn Leere, ein Nachmieter ist erst für den Herbst angekündigt. Trotzdem wird’s ab 1. März in dem Schaukasten zum Marktplatz hin bunt und lebendig: Der Cityverein ACA präsentierte jetzt als Zwischenlösung bis zum Sommer, wenn der Umbau beginnt, ein Pop-up-Konzept.

„Es ist eine Sensation“, freute sich ACA-Vorsitzender Uli Riegel beim Pressetermin auf der Verkaufsfläche. Man habe alle Mitglieder angeschrieben, ob sie sich von Anfang März bis Ende Juli wochenweise abwechselnd im Kubus präsentieren wollen: „Und bis auf eine einzige Woche haben wir bereits alles gefüllt.“ Mit der Anregung zur Pop-up-Nutzung und guten Konditionen sei Maike Merz vom Kubus-Marketing auf den Cityverein zugekommen. Citymanager Reinhard Skusa und seine Stellvertreterin Myriam Pfitzer übernahmen die Organisation. Das Ergebnis sei für alle „super“. Hier ist es.

Das Pop-up-Programm

Den Anfang macht vom 1. bis 9. März die Autorin Christine Hoeft mit einer Woche voller Kreativität. Passend zum Thema ihres Buches „Emotionize me“ werde sie ein ganzes Kollektiv an Unternehmerinnen in den Kubus holen, die zum Innehalten auffordern. Von der Fotografin bis zur Cup Cake Factory bieten sie unter dem Motto „Have a break“ ihre Dienste an. Am 1. März um 10 Uhr ist große Eröffnung. Abends von 17 bis 19 Uhr sind After-Work-Events vorgesehen.

Die Woche darauf ist noch offen, doch in den zwei Wochen vom 16. bis 30. März und dann wieder in der Woche vom 22. bis 27. April wird Uli Riegel von Dr. Fashion die Fläche bespielen. In der März-Runde werde er „den Laden mit Sneaker-Trends und tollen Geschenkideen“ füllen. In der April-Runde wolle er die Kundinnen und Kunden mit Schnäppchen überraschen.

Auch Bettina Sachse vom Schuh-Stadel beteiligt sich, und zwar vom 1. bis 6. April und vom 29. April bis 5. Mai.

Rad & Tat ist am häufigsten dabei

Gleich viermal dabei ist Rad & Tat. Die Woche vom 15. bis 20. April widme er dem Jubiläum seines Fahrradgeschäfts, berichtete Inhaber Michael Haubner. Es feiere 90 Jahre Bestehen in dritter Generation. „Hier sind tolle Räume, um den Menschen dieses Jubiläum nahezubringen“, freute er sich. Vom 13. bis 18. Mai geht es um Weltneuheiten bei Rädern mit Motorantrieb und Fahrrad-Outfits zu Schnäppchenpreisen. Vom 10. bis 15. Juni heiße es: „Mit den Besten in den Urlaub“ - welche Fahrräder eignen sich am besten für den Urlaub in der Region Ostalb? In der vierten Eventwoche vom 8. bis 13. Juli findet der Mountainbike-Weltcup in Aalen statt. „Natürlich sind dann Mountainbikes unser Thema“, so Michael Haubner.

„Wir sind zweimal vertreten“, erklärte im Anschluss Carmen Stützel, Inhaberin des Modegeschäfts Organda im Safe Moto-drom in der Ulmer Straße. Vom 8. bis 13. April präsentiere sie passend zu den kommenden Frühlingsfesten einen Trachten-Flirt mit Dirndln namhafter Designer Labels und passenden Sneakern. Vom 24. Juni bis 6. Juli wolle sie Marken in die Innenstadt bringen, die hier sonst nicht vertreten seien, von Copenhagen über Nü bis Lindbergh.

Daniela Yildiz und Matze Frontino vom Geschäft T4You folgen in den Wochen vom 20. Mai bis 8. Juni mit einem Sonderverkauf von Markenuhren und Schmuck, Handys und Zubehör, das Ganze in Kooperation mit Bademoden und Unterwäsche des „Hautnah“-Outlets sowie mit Jacken und Accessoires von Bohia.

Handgemachtes und Ausgewähltes

Vom 17. bis 22. Juni sind Maike Merz und Cerstin Hafner „back to the roots“. „Nach viereinhalb Jahren Pop-up-Leben im Kubus freuen wir uns auf eine Rückkehr für eine Woche mit Handgemachtem und Ausgewähltem aus der Region“, erklärte Maike Merz, die zwischenzeitlich auf dem ehemaligen Spiegler-Areal mit dem „Zeitraum“ und der „Zweiten Liebe“ sesshaft geworden ist.

Die Modeboutique Louise Fashion von Cornelia Gangl füllt vom 15. bis 21. Juli den Pop-up-Store im Kubus mit ihren Labels. Ihr Thema ist in dieser Woche naheliegend: „Sommermode“.

Soroptimisten mit Second-Hand-Verkauf

Den Schluss macht der SI-Club Aalen. 30 Frauen gehören zum Club Aalen von Soroptimist International, einer Service-Vereinigung berufstätiger Frauen, berichtete Präsidentin Britta Sturm. Sie werden einen Second-Hand-Verkauf von Mode, Schmuck und mehr zugunsten von Frauen und Kindern organisieren, die selbst „nichts in der Tasche haben“, kündigte sie an. Das Geld gehe an regionale Hilfsprojekte.

Ein würdiger Schlusspunkt, bevor die Verkaufsfläche für den Umbau geschlossen wird und im Herbst ein neuer Mieter einzieht. Wer das sei, dürfe sie leider noch nicht bekanntgeben, meinte Maike Merz, aber: „Ich darf sagen, es wird eine neue Nutzung geben.“

Die Liste der Pop-up-Stores ist demnächst auch auf der Website des ACA unter www.aalencityaktiv.de zu finden.