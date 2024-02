Lara Ermer ist eine neue Stimme im deutschen Kabarett. Am Samstag, 9. März, um 20 Uhr ist sie mit ihrem ersten Soloprogramm zu Gast in der Stadthalle.

Die Autorin, Moderatorin und Comedienne gibt sich bei der Veranstaltung in der Reihe Kleinkunst-Treff charmant, frech und unverschämt. Humorvoll will sie vermeintliche Tabus brechen und komplexe Themen pointiert zugänglich machen. In ihrem ersten abendfüllenden Programm widmet sich Ermer spielerisch den gesellschaftlichen Zeitgeist-Themen. Sexismus im Alltag, ihre eigene Inkonsequenz einer nachhaltigeren Lebensweise oder der Irrwitz von Luxus-Camping - mit liebevoller Schärfe will Lara Ermer dem Publikum eine fulminante Achterbahnfahrt durch die Absurditäten des Alltags bereiten.

Karten