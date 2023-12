Der langjährige Mapal-Chef Dieter Kress ist am 27. Dezember im Alter von 81 Jahren verstorben.

Kress stand nahezu fünf Jahrzehnte an der Spitze des Unternehmens. „Er war ein leidenschaftlicher Unternehmer und eine beeindruckende Persönlichkeit“, heißt es von Mapal.

2018 zog sich Kress aus der aktiven Geschäftsführung zurück, nahm aber weiterhin regen Anteil an den Entwicklungen im Unternehmen. „Die Firma ist mein Baby und darum werde ich sie nie ganz aus den Augen lassen,“ sagte er einmal. Mit der Familie Kress trauert die gesamte Belegschaft.

1969 in Firma eingetreten

Dr. Dieter Kress trat 1969 nach Diplomabschlüssen in den Studiengängen Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre in die Mapal Dr. Kress KG ein. Sein Vater, Dr. Georg Kress, hatte das Unternehmen im Jahr 1950 gegründet. Während der Arbeit in der Firma promovierte Dr. Dieter Kress zum Thema Reiben, worauf die weitere Erfolgsgeschichte von Mapal gründete. Denn: Dr. Dieter Kress entwickelte aus dem Standardprodukt Reibahle leistungsfähige Sonderwerkzeuge.

Mit viel Weitblick und persönlichem Engagement lenkte Dr. Dieter Kress das Unternehmen 49 Jahre lang als Geschäftsführender Gesellschafter. Unter seiner Führung wurde das Produktportfolio kontinuierlich ausgebaut, Mapal als Komplettanbieter am Markt etabliert.

Breit aufgestellte Unternehmensgruppe geformt

Darüber hinaus waren Firmenzukäufe und Neugründungen für das enorme Wachstum des Unternehmens verantwortlich. Dabei folgte Dieter Kress seiner ganz eigenen Strategie. Für ihn war es wichtig, die jeweilige Kultur der gekauften Unternehmen zu respektieren und zu bewahren. In den 49 Jahren an der Spitze formte Dieter Kress so aus einem regional tätigen Hersteller von Gewindebohrern eine international agierende, breit aufgestellte Unternehmensgruppe.

Heute ist MAPAL in 44 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter, davon rund 1.700 im Stammwerk in Aalen. 2018 übertrug Dr. Dieter Kress die Verantwortung an seinen Sohn Dr. Jochen Kress, der nun in dritter Generation den Präzisionswerkzeughersteller führt.

Vielseitig ehrenamtlich engagiert

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagierte sich Dr. Dieter Kress in einer Reihe von Ehrenämtern. Die Region sowie die Ausbildung junger Menschen lagen ihm dabei besonders am Herzen. Er legte Wert darauf, Nachwuchskräfte bei Mapal selbst auszubilden und investierte in die entsprechende Infrastruktur. Heute ist Mapal einer der größten Ausbildungsbetriebe der Region Ostwürttemberg. Rund 130 Auszubildende erlernen bei Mapal in Aalen, weltweit sogar 300, unterschiedliche Berufe - vom Zerspanungsmechaniker über die Fachkraft für Lagerlogistik bis zum Fachinformatiker. Auch die Forschung und Lehre an der Hochschule Aalen förderte Dr. Dieter Kress - unter anderem mit der Einrichtung eines Stiftungslehrstuhls in Kooperation mit anderen Unternehmen und als Mitglied des Hochschulrats. Er war in Gremien, Initiativen und Verbänden aktiv.

Dr. Dieter Kress wurde für seine Verdienste vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland sowie mit der goldenen Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg. Ebenfalls wurde er als einer der ersten Preisträger mit dem deutschen Maschinenbaupreis ausgezeichnet. Die Hochschule Aalen verlieh ihm die Würde eines Ehrensenators.