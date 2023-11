Langjährige Sekretärinnen am Theodor-Heuss-Gymnasium verabschiedet

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Aula der Schule verabschiedete die Schulgemeinschaft des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) die beiden Sekretärinnen Edith Blum und Ingrid Kunz in den Ruhestand.

In seiner Rede würdigte Schulleiter Christoph Hatscher die langjährige Arbeit der Sekretärinnen, die 14 beziehungsweise 25 Jahre am THG tätig waren. Hatscher bedankte sich beim „verkörperten Gedächtnis“ der Schule und betonte, dass beide für die unterschiedlichen Besucherinnen und Besucher „Gesicht und Stimme“ des THG waren. Ihre offene und stets freundliche Art wurde von allen am Schulleben Beteiligten geschätzt. Blum und Kunz stellten außerdem eine wichtige Stütze der Schulleitung dar, steuerten „das Schiff THG“ mit und standen der Schülerschaft oder dem Kollegium allzeit mit Rat und Tat zur Seite. Dank ihrer hervorragenden Arbeit hatten sie einen wesentlichen Anteil am reibungslosen Ablauf des Schulalltags. Neben dem Personalrat und der SMV bedankte sich auch der Elternbeirat für die geleistete Arbeit und die langjährige Zusammenarbeit.

Die verschiedenen Musikensembles der Schule unter der Leitung von Sebastian Hahn und Hans-Ulrich Wezstein sowie der Chor, der von Patricia Sonntag geleitet wird, sorgten für die musikalische Umrahmung. Das THG begrüßt gleichzeitig die neuen Sekretärinnen Gudrun Frank und Margit Karweg.