Lange Wartezeiten bei der Erziehungsberatung

Wer Rat und Hilfe braucht, muss sich bei der Erziehungs- und Familienberatung im Ostalbkreis lange gedulden. Wartezeiten von drei Monaten bis zu fast einem halben Jahr sind an der Tagesordnung. „Bis wir kommen, ist das Kind noch weiter in den Brunnen gefallen“, hat Katharina Glaubitz von der Marienpflege in Ellwangen die Situation in der jüngsten gemeinsamen Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses und des Jugendhilfeausschusses des Kreistags beschrieben.

Um dem abzuhelfen, wurde eine zusätzliche Personalstelle für die Marienpflege in Ellwangen und eine halbe bei den Canisius-Beratungsstellen in Schwäbisch Gmünd beschlossen. Die Kosten werden mit 150.000 Euro beziffert. Man stimme zwar zu, sagte Manfred Fischer (CDU), sprach aber mit Hinweis auf eine drohende Erhöhung der Kreisumlage ‐ die Kommunen sollen 25 Millionen Euro mehr beim Kreis abliefern ‐ von einem unfairen Verhalten den Gemeinden gegenüber. Dies nahm Landrat Joachim Bläse verschnupft zur Kenntnis.

Glaubitz zufolge ist die Erziehungsberatung die einzige Anlaufstelle, wenn es um Trennung und Scheidung geht. „Daher ist das unser Hauptaufgabengebiet.“ Erziehungsberatung ist eine Leistung der Kinder- und Jugendhilfe, die sowohl Sorgeberechtigte in Anspruch nehmen können, wenn eine, wie es heißt, dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist, als auch Kinder und Jugendliche, ohne dass der Sorgeberechtigte davon wissen muss.

Mit ihrem präventiven Grundverständnis und ihrem niedrigschwelligen Zugang, heißt es in einer Vorlage für die Ausschüsse, erreiche die Erziehungsberatung deutlich früher als andere Erziehungshilfen die Familien in Krisen und schwierigen Lebenssituationen. So trage sie zur Vermeidung intensiver und stark in das Familienleben eingreifender Erziehungshilfen bei, indem die Erziehungskompetenz der Eltern und die Sozialkompetenz sowie die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen gestärkt und Resilienzfaktoren unterstützt würden. So bewältigten Familien Konflikte und Krisen rechtzeitig, bevor sich diese manifestierten und teil- oder vollstationäre Hilfen unausweichlich würden.

In den letzten Jahren habe sich einiges verändert, sagte Glaubitz. Die Fälle seien komplexer geworden. Sie nannte depressive Störungen, Angst, Schulverweigerung, Mediensucht und Essstörungen. Psychische Belastungen hätten zugenommen. Dies, heißt es in der Vorlage, berichteten nicht nur Eltern, die mit den Auffälligkeiten ihrer Kinder im Familien- und Erziehungsalltag früher an ihre Grenzen stießen, sondern auch Erzieherinnen und Erzieher oder Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, die als Mediatoren ebenfalls das Beratungsangebot nutzten. Mitursächlich scheine der gesellschaftliche Wandel hin zu einer schnelllebigen, konsumorientierten und digitalisierten Gesellschaft zu sein, der oftmals Überforderungssituationen durch scheinbar grenzenlose Möglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen bedeute. Die Fälle häuften sich bei Jugendlichen, vor allem bei Mädchen. Hilfe müsste dann schnell kommen, möglichst innerhalb von vier Wochen.

Die Realität sieht Glaubitz zufolge aber anders aus: In Schwäbisch Gmünd gibt es Wartezeiten von zwölf bis sechs Wochen, in Aalen dauert es vier bis acht Wochen, in Ellwangen 18 bis 22 Wochen, bis die Erziehungsberatung eingreifen kann. Ihr Fazit: Vor allem in Ellwangen und Gmünd sind die Wartezeiten zu lang. Dies löse die Krise nicht, sondern verschlimmere sie häufig.

Tue man nichts dagegen, könne es schnell viel teurer werden, sagte Herbert Hieber (SPD). Den Kindern müsse geholfen werden, forderte Bernhard Ritter (Freie Wähler), während Cynthia Schneider (Linke) bemerkte, man dürfe nicht wegen langer Wartezeiten Kinder verlieren. „Hier kann nicht gespart werden!“ Helfen würde vielleicht auch, ein Familienbild vorzuleben, bemerkte Susanne Mützel (AfD). Man könne sich natürlich ein Bild von Familien malen, konterte Landrat Bläse, und man könne sagen, das wolle man nicht. Aber das habe mit der Realität nichts zu tun. Hier gehe es um menschliche Tragödien, und wenn man Familien stabilisiere, helfe das auch den Kommunen.