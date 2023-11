Landrat ruft zu Besonnenheit auf

„Wir waren auf einem guten Weg, und das soll auch so bleiben!“, sagt Landrat Joachim Bläse zum aktuellen verbalen Schlagabtausch zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd in Sachen Standortauswahl für ein Regionalversorger-Klinikum. Bläse betont, das bisherige Verfahren zur Neustrukturierung der Kliniken Ostalb habe auf objektiven Fakten beruht und diese Linie wolle man auch beim Standortauswahlverfahren so beibehalten.

Warum nun das Thema Aalen als Oberzentrum in diesem Zusammenhang wieder ins Spiel gebracht wird, erschließt sich dem Landrat nicht. „Klar ist, dass ich mich beim Land dafür einsetze und dort auch einen formellen Antrag gestellt habe, dass die Großen Kreisstädte gemeinsam Oberzentrum werden, das heißt die Städte sollen die Funktion einvernehmlich und in einem gemeinsamen Gremium regeln“, so Bläse. Die derzeitige Debatte zwischen den Oberbürgermeistern der Städte Aalen und Schwäbisch Gmünd bewertet der Landrat als kontraproduktiv für den Kreis und die Region.

Wichtig ist Bläse, dass sich alle Akteure wieder auf die Sachebene begeben. Klar ist aus Sicht des Kreises, dass für die Standortauswahl im Wesentlichen folgende objektive Kriterien ausschlaggebend sein werden: „Es geht um die Erreichbarkeit, die Wirtschaftlichkeit des Betriebs, die Höhe der Investition samt finanzieller Förderung und die Nachhaltigkeit. Wir haben die objektive Erreichbarkeitsmitte für den größten Teil der Bevölkerung des Ostalbkreises am Kreuzungspunkt Essingen/Forst an der B 29 definiert und einen Fünf-Kilometer-Radius gezogen. Die Kriterien, die bei der Bewertung möglicher Standorte innerhalb dieses Radius’ zugrunde gelegt werden, haben wir im Verwaltungsrat Kliniken am 18. September mehrheitlich beschlossen.“ Auch der in der Septembersitzung von Oberbürgermeister Brütting vorgestellte Vorschlag der Stadt Aalen für ein Kombi-Modell müsse und werde sich diesen Kriterien stellen.