Landrat Joachim Bläse besucht 3D Global GmbH

Landrat Joachim Bläse hat im Rahmen seiner Firmenbesuche im Ostalbkreis die 3D Global GmbH in Aalen besucht. Das teilt das Landratsamt Ostalbkreis in einem Schreiben mit.

Geschäftsführer Matthias Hohenstein und Selcuk Özer, der für die strategische Geschäftsentwicklung verantwortlich ist, führten den Landrat durch das Unternehmen. Seit zwölf Jahren ist die 3D Global Gruppe am Markt und agiert weltweit mit ihren 3D–Lösungen. Sie entwickelt Verfahren zur Darstellung von dreidimensionalen Bildern. Das Unternehmen stellt zum Beispiel brillenlose 3D–Bildschirme her. 3D Global kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette der Entwicklung und Produktion ihrer 3D–Bildschirme und ermöglicht somit den Einsatz für spezielle Anwendungsfälle.

Matthias Hohenstein erklärt: „Gemäß Schätzungen werden zehn Prozent der weltweit verbauten Bildschirme eine 3D–Funktion haben, wenn es gelänge, diese Technologie hochwertig zu bauen.“ 3D Global ist in verschiedenen Sparten am Markt, in der Medizintechnik, der Industrie und im Entertainmentbereich. 3D–Bildschirme werden zum Beispiel dann gebraucht, wenn Nutzer mit einem konventionellen Stereomikroskop dreidimensional oder Präsentationen von Inhalten auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig sehen möchten. Auch bei der Schulung neuer Fachkräfte können die Bildschirme eingesetzt werden.

„Es ist von großer Bedeutung, dass wir im Ostalbkreis innovative Unternehmen haben“, sagte der Landrat. Synergieeffekte sieht Bläse in einer weiteren Vernetzung von der 3D Global GmbH mit der Hochschule Aalen und will diese aktiv unterstützen.