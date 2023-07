Das Bürgerfest zum 50–Jährigen des Ostalbkreises rund um das Landratsamt ist gelungen über die Bühne gegangen, so hat es Landrat Joachim Bläse berichtet, als er zu Gast war auf dem Eventtrailer der „Schwäbischen Zeitung“ an der Stuttgarter Straße.

Die Wichtigkeit des Ostalbkreises

Bei seinem Besuch berichtete er im Gespräch mit Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt unter anderem von der Bedeutung des Kreises und die Wichtigkeit, auch zukünftig gemeinsam in dieselbe Richtung zu schauen, vor allem aber zu gehen. Bläse selbst lud im Rahmen des Bürgerfests alle Interessenten ein, doch mal auf einen Plausch ins Büro des Landrats zu kommen, was viele Bürgerinnen und Bürger gerne angenommen hatten. In 21 Gemeinden von 42 sei Bläse bislang gewesen, um seinen „Zukunftsbaum“ zu verteilen. „Was mir sehr wichtig ist: In den Gemeinden ist viel ans Ehrenamt gebunden, dort sind die Sportvereine die tragenden Säulen“, sagte Bläse. Wenn es um die Nachfolge etwaiger Ämter in den Sportvereinen gehe, dann gehe es gleichwohl um die gesellschaftliche Struktur. „Vor allem kleinere Orte benötigen Anlaufstellen — und das sind häufig die Vereine, die alles bündeln“, so der Landrat.

Optmierungsbedarf besteht nach wie vor

In der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Städten ließ Bläse durchblicken, dass durchaus noch Optimierungsbedarf bestehe, wenngleich er viel Positives feststelle. „Ich glaube schon, dass wir gut funktionierenn, dass der Kreis gut zusammengewachsen ist, aber natürlich ist immer ein gesunder Wettbewerb da. So wird es auch immer wieder die eine oder andere Strukturdiskussion geben wird. Da muss man dann nur aufpassen, dass diese Gemeinschaft nicht anhand von einzelnen Fragen in Lager oder Raumschaften zerfällt“, so der Landrat mit leicht erhobenem Zeigefinger.

Glühender Anhänger der eigenen Identität

Dabei sei er durchaus ein glühender Anhänger der eigenen Identität. „Ich glaube schon, dass Heuchlingen anders tickt als Bartholomä und Ellenberg anders als Gschwend, das soll ja auch so sein. Man muss sich bei den großen Themen nur überlegen, beispielsweise bei der Klinikdiskussion, dass wir eine Gesamtverantwortung haben — und da muss dann das Raumschaftliche zurücktreten, sonst kann man den Kreis nicht ins nächste Jahrzehnt oder gar die nächsten 50 Jahre führen“, so Bläse deutlich. Er selbst wird an diesen Grundsätzen festhalten und auch viele Gemeinden zögen bereits an einem Strang, so viel kann man bereits nach 50 Jahren festhalten.