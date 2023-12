Landrat Bläse verabschiedet Professor Ulrich Solzbach

Mit Lobes- und Dankesworten hat Landrat Joachim Bläse in der letzten Kreistagssitzung des Jahres den Vorstandsvorsitzenden der Kliniken Ostalb, Professor Ulrich Solzbach, verabschiedet. Er geht mit Ablauf des Jahres in den Ruhestand. Solzbach sagte rückblickend: „Es hat wirklich Spaß gemacht.“ Solzbach habe sich ausbedungen, dass es keine große Abschiedsfete gibt, sagte der Landrat, aber so ganz ohne Würdigung wolle er ihn nicht gehen lassen.

Bläse zeichnete den Lebensweg Solzbachs nach, der 1955 in Westfalen geboren wurde. Die Medizin sei nicht seine erste Wahl gewesen, denn zunächst sei er am Fraunhofer Institut in Freiburg in der Festkörperphysik bis zum Diplom tätig gewesen. Das Studium der Medizin habe er mit den Facharztanerkennungen in Innerer Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin abgeschlossen.. Solzbach arbeitete an der Universitätsklinik Freiburg, ein Forschungsstipendium führte ihn in die USA nach Los Angeles. Er liebäugelte damit, jenseits des „großen Teichs“ zu bleiben, entschloss sich dann jedoch, nach Deutschland zurückzukehren. Als er 1998 in Aalen anfing, schmunzelte der Landrat, wähnte sich der frisch gebackene Chefarzt der Kardiologie fast noch im Ausland - des ungewohnten Dialekts wegen. 2006 wurde er Ärztlicher Direktor des Ostalb-Klinikums in Aalen, 2018 Ärztlicher Direktor der Kliniken Ostalb.

Als Solzbach Mitte 2019 Vorstandsvorsitzender wurde, brach kurze Zeit später die Corona-Pandemie aus. Da sei er für den Landkreis ein wichtiger Ratgeber geworden. Unmittelbar danach sei es um das Zukunftsstrukturkonzept der Kliniken im Ostalbkreis gegangen. Sein Herzensprojekt sei die Zentralisierug medizinischer Leistungen, wobei Solzbach keine Diskussion gescheut habe. Auch mit dem dramatischen Anstieg der Klinik-Defizite sei er konfrontiert gewesen.

Solzbach, Vater von vier Kindern, die überall in Europa verstreut und fast alle Mediziner geworden seien, sei ein Naturliebhaber und ein leidenschaftlicher Tänzer. Im Ruhestand wolle die Musikschule besuchen, um seine Fähigkeiten am Klavier aufzufrischen. Der Scheidende bekannte, er habe auf der Ostalb viel gelernt und er sei dankbar. Solzbach schloss: „Danke für alles. Bleiben Sie gesund - ade!“

am 19. Februar