Im vollbesetzten großen Sitzungssaal des Ostalbkreishauses sind die besten Absolventinnen und Absolventen der Sonderpädagogischen Bildungs– und Beratungszentren (SBBZ), der Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen und Realschulen sowie der Beruflichen Schulen im Ostalbkreis ausgezeichnet worden. Von den 110 geehrten Schülerinnen und Schülern erzielten 37 einen Notendurchschnitt zwischen 1,1 bis 1,5. Insgesamt vier Schülerinnen und Schüler erreichten eine 1,0.

Die Jahrgangsbesten des Ost–albkreises nahmen die Urkunden auf der Bühne entgegen. Bei der Veranstaltung gab es auch die Schulpreisverleihung zum Thema „Gemeinsam ins ,Tun’ kommen — Elterneinbindung, Basiskompetenzen, MINT“. Sechs Schulen wurden hier ausgezeichnet. Jeweils einen ersten Preis erhielten die Buchenbergschule in Ellwangen sowie die Härtsfeldschule in Neresheim. Die Sonderauszeichnung „MINT“ ging an die Friedensschule Schwäbisch Gmünd, die Karl–Kessler–Schule Aalen–Wasseralfingen sowie die Realschule Bopfingen.

Die feierliche Ehrung übernahmen Landrat Dr. Joachim Bläse, Markus Kilian, der Geschäftsführer der Bezirksgruppe Ostwürttemberg des Verbands der Metall– und Elektroindustrie Baden– Württemberg (Südwestmetall), Renzo Costantino, der Leiter der Regionalstelle des Zentrums für Schulqualität und Lehrerfortbildung (ZSL), und Dr. Christof Morawitz, Sparkassendirektor bei der Kreissparkasse (KSK) Ostalb und dort Mitglied des Vorstands. Verliehen wird der Schulpreis des Ostalbkreises im Zusammenwirken mit der KSK Ostalb, dem ZSL und vonSüdwestmetall. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Grundschulchor der Karl–Kessler–Schule unter der Leitung von Birgit Zikeli.

Aalen (an) — Die Schulbesten im Jahr 2023 sind im Landratsamt Aalen ausgezeichnet worden für die folgende Abschlüsse: Sprachniveau A2 und Sprachniveau B1, beste Förderschulschüler, beste Hauptschüler, beste Werkrealschüler und beste Realschüler. Aus dem Verbreitungsgebiet der „Aalener Nachrichten / Ipf– und Jagst–Zeitung“ sind dies:

Abschluss Sprachniveau A2: Bohdana Zasekin (Justus–von–Liebig–Schule Aalen) und Nazarii Burian (Technische Schule Aalen).

Abschluss Sprachniveau B1: Adelina Punga (Justus–von–Liebig–Schule Aalen) und Lehel Molnar (Berufliche Schule für Gesundheit, Labor und Pflege Ellwangen).

Förderschulabschluss SBBZ: Nick Enßlin (Hermann–Hesse–Schule Aalen), Mariam Sulaiman (Weitbrechtschule Wasseralfingen), Judith Lutz (Stauferschule Bopfingen) und Christian Fahrian (Rupert–Mayer–Schule Ellwangen).

Hauptschulabschluss: Leni Waibel (Justus–von–Liebig–Schule Aalen), Alex Ovinov (Schillerschule Aalen), Jason Hofmann, Abbas Khaled und Viktor Leiner (alle Technische Schule Aalen), Ali Askar (Uhland–Realschule Aalen), Laurena Keydell (Kocherburgschule Unterkochen), Martin Cevatonski, Kimiya Rashidi, Stephen Hofelich und Hiranur Günay (alle Karl–Kessler–Schule Wasseralfingen), Fabio Kranenberg (Friedrich–von–Keller–Schule Abtsgmünd), Lisa Bawidamann (Werkrealschule Bopfingen), Selina Groß (Dreißentalschule Oberkochen), Lilly–Marlene Hansen (Buchenbergschule Ellwangen), Sarah Lechler (Berufliche Schule für Gesundheit, Labor und Pflege Ellwangen), Alex Schneider (Mittelhofschule Ellwangen), Andreas Spangenberg (Rupert–Mayer–Schule Ellwangen), Sara Saadeddin (Berufliche Schule für Technik und Management Ellwangen), Linus Fiedler (Parkschule Essingen), Tim Murauer (Alemannenschule Hüttlingen), Sandro Hoffmann (Karl–Stirner–Schule Rosenberg), Safaa Katbi und Jonathan Hampel (Sechta–Ries–Schule Unterschneidheim) sowie Hanna Jacuzzi (Propsteischule Westhausen).

Werkrealschulabschluss: Edwin Grasmik (Karl–Kessler–Schule Wasseralfingen), Juliana Rapp (Werkrealschule Bopfingen) und Jannick Aalken (Rupert–Mayer–Schule Ellwangen).

Realschulabschluss: Tim Stock (Realschule auf dem Galgenberg Aalen), Tom Zellner (Uhland–Realschule), Chaynes Kilonzo und Emilia Miranda (beide Justus–von–Liebig–Schule Aalen), Anastasija Kettschick und Jasmin Uhle (beide Kaufmännische Schule Aalen), Sebastian Trittenbach und Jan Sperling (beide Technische Schule Aalen), Leonie Rieck (Schillerschule Aalen), Emma Gentner (Kocherburgschule Unterkochen), Johanna Göllder (Gemeinschaftsschule Welland Unterrombach), Niklas Müller (Karl–Kessler–Schule Wasseralfingen), Jule Bauer (Friedrich–von–Keller–Schule Abtsgmünd), Maja Brücher und Johanna Schurrer (beide Realschule Bopfingen), Julian Kern (Buchenbergschule Ellwangen), Jamie Köhler (Eugen–Bolz–Realschule Ellwangen), Kathrin Diterle und Joshua Young (beide Berufliche Schule für Gesundheit, Labor und Pflege Ellwangen), Noel–Jérémie Uetz und Salvatore Vitacca (beide Mittelhofschule Ellwangen), Lucie Berhalter (Sankt Gertrudis Ellwangen), Florentine Templin (Berufliche Schule für Technik und Management Ellwangen), Lucas Fuchs (Parkschule Essingen), Aaron Grimminger (Alemannenschule Hüttlingen), Marius Andreas Müller (Deutschorden–Schule Lauchheim), Pia Schmid (Härtsfeldschule Neresheim), Tim Mebert (Dreißentalschule Oberkochen), Nele Gläß und Leon Hald (beide Karl–Stirner–Schule Rosenberg), Laura Henle und Alina Ganßer (beide Sechta–Ries–Schule Unterschneidheim) sowie Lena Hubert (Propsteischule Westhausen).