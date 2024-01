Lage in Antakya ist weiterhin dramatisch

Auch elf Monate nach dem verheerenden Erdbeben ist die Lage in der Provinz Hatay mit ihrer Hauptstadt Antakya weiterhin schwierig. Immer noch werden mehr Häuser abgerissen als neu gebaut, sagt Roland Hamm. Gemeinsam mit einer Delegation, der auch Oberbürgermeister Frederick Brütting angehört, fliegt er am 11. Januar in Aalens türkische Partnerstadt. Bis 14. Januar wollen sich die Beteiligten hier persönlich ein Bild von der Situation vor Ort machen.

Das letzte Mal war Stadtrat Roland Hamm und Vorstandsmitglied des Aalener Städtepartnerschaftsvereins ebenso wie Aalens Stadtoberhaupt Brütting Ende Januar vergangenen Jahres im südtürkischen Antakya. Da war die Welt noch in Ordnung. Wenige Tage später, genauer gesagt am 6. Februar 2023, lag die türkische Partnerstadt nach der schlimmsten Katastrophe seit 100 Jahren in Trümmern. Der Schock über das verheerende Erdbeben mit einer Stärke von 7,8 saß bei vielen Aalenern tief. Sorgen um ihre dort lebenden Verwandten und Freunde machten sich vor allem die hier lebenden türkisch-stämmigen Mitbürger. Eine Welle der Hilfsbereitschaft in Form von Geld- und Sachspenden folgte. Jetzt, fast ein Jahr später, scheint die Katastrophe auch wegen anderer weltpolitischer Ereignisse wie dem Krieg im Nahen Osten und dem nach wie vor anhaltenden Ukrainekrieg nahezu vergessen zu sein. Auch in den Medien wird darüber kaum mehr ein Wort verloren.

Nach wie vor gibt es Beben und Nachbeben

Doch für die in der Provinz Hatay und in der an der Grenze zu Syrien gelegenen Großstadt Antakya lebenden Menschen ist die Lage nach wie vor dramatisch, sagt Nihal Büyükasik im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Nach wie vor gebe es auch immer noch Beben und Nachbeben. Seit vielen Jahren engagiert sie sich ebenso wie Roland Hamm für die 1995 begründete Partnerschaft zwischen Aalen und Antakya, dem biblischen Antiochia. Regelmäßig fliegt sie seit dem Erdbeben in die Heimat ihrer Eltern, zuletzt war die 53-Jährige im November vor Ort. Und das Bild, das sich ihr hier bot, sei erschreckend gewesen.

Nach wie vor lebten die Menschen dort überwiegend in Containern oder Zelten. Und angesichts der derzeitigen nasskalten Witterung seien das verheerende Zustände. Wegen Regenfällen komme es zu Einstürzen der Containerdächer, dadurch falle auch der Strom aus, sodass sich die Menschen nicht aufwärmen könnten, sagt Nihal Büyükasik. Und selbst wenn die Dächer standhielten, regne es hier hinein, sodass Matratzen und Kleidung nicht trocken gehalten werden könnten und es viele Menschen gebe, die derzeit an Erkältungskrankheiten leiden, sagt Hamm, der über Jahre hinweg enge persönliche Beziehungen zu vielen Menschen in Hatay und damit auch zu den Familien vieler Menschen in der türkischen Community in Aalen geknüpft hat. Dramatisch seien die Verhältnisse vor allem für die in den Unterkünften lebenden Kleinkinder und alte Menschen, die bereits in der Vergangenheit mit einer Krätze-Epidemie kämpfen mussten, sagt Nihal Büyükasi.

Viele sind aus Ungewissheit weggezogen

Nach wie vor nicht intakt sei die Infrastruktur. Regelmäßige Busverbindungen gehörten seit dem Erdbeben der Vergangenheit an. Fuhren einst staatliche Busse oder Dolmuş, in der Türkei als Sammeltaxen bekannt, alle 15 Minuten lang, sei es seither keine Seltenheit, dass die Bürger hier stundenlang am Straßenrand warten müssten, ohne die Gewissheit, ob sie überhaupt noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause kommen, berichtet Nihal Büyükasik. Ungewiss sei bis zwei Wochen vor Schulbeginn im September auch gewesen, welche Schule für Kinder wieder geöffnet sein wird. Aus diesem Grund seien weitere Menschen aus der Provinz Hatay weggezogen und zum größten Teil in anderen Regionen der Türkei untergekommen, sagt Nihal Büyükasik und denkt etwa an ihre Cousins und Cousinen, die mittlerweile in Izmir, Ankara, Muğla oder gar auf Zypern leben würden.

Keine Wohnung, kein Job: Es geht ums Überleben

Nicht einfach sei es, ad hoc eine Wohnung zu finden. Nach wie vor würden Tausende von Häusern abgerissen und bei den Arbeiten Leitungen beschädigt, sodass ganze Stadtteile ohne Strom und Wasser seien. Auch die Möglichkeiten, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, seien begrenzt. Die Hotelbranche liege nach wie vor brach und auch andere Jobs, in denen die Menschen ihr Grundgehalt verdienen könnten, seien Mangelware. Viele würden sich deshalb als Tagelöhner auf Feldern oder Plantagen verdingen und von Tag zu Tag mit der Hand in den Mund leben. „Für die Bürger geht es um das nackte Überleben“, sagt Nihal Büyükasik, die es zumindest positiv findet, dass einige Geschäfte für den alltäglichen Bedarf wieder aufgemacht haben. Doch auch hier werde kein Personal eingestellt. Das könnten sich die Inhaber finanziell nicht leisten. Vielmehr würden sie den Laden alleine oder mithilfe von Familienmitgliedern stemmen.

Nach wie vor leben die Menschen in Antakya in Zelten. (Foto: dpa )

Das Schlimmste für die Menschen sei es allerdings, von anderen abhängig zu sein, sagt Nihal Büyükasik, deren Vater 1962 als studierter Lehrer nach Aalen gekommen ist und in der Gesenkschmiede Schneider gearbeitet hat. Als stolzer Hatayaner sei es schwer, Hilfe anzunehmen. Geben statt Nehmen habe hier immer die Devise gelautet. Plötzlich Bittsteller zu sein, könnten viele nicht ertragen. Ebenso schwer sei es, sich als Flüchtling im eigenen Land zu fühlen und angesichts der katastrophalen Bedingungen von jetzt auf nachher seine Zelte abbrechen zu müssen und sein ganzes Leben umzukrempeln. Vor allem ältere Bürger würden unter der entwurzelten Situation immens leiden und möchten einfach wieder zurück in ihre Heimat

Wirtschaft soll angekurbelt werden

Um den Menschen in der Provinz ein bisschen von ihrem Stolz und ihrer Würde zurückzugeben, würden sie finanziell unterstützt. Auf diese Weise könnten sie selbst ihre Einkäufe in den umliegenden Geschäften tätigen und seien nicht darauf angewiesen, mit Dingen des täglichen Bedarfs in den von den Städten Konya, Istanbul, Ankara oder Bursa unterstützten Containerstädten versorgt zu werden. Auf diese Weise werde auch versucht, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, sagt die in Aalen geborene 53-Jährige.

Die Frage, wann wieder ein normales Leben in der Provinz Hatay einkehrt, kann sie nicht beantworten. Ihrer persönlichen Einschätzung nach erst in den nächsten sechs bis zehn Jahren. Für die Heimat ihrer Eltern wünscht sie sich, dass Hatay zum Katastrophengebiet erklärt wird, damit die Bürger die Hilfen vom Staat besser ausschöpfen können. Überdies gelte es, schnell die Infrastruktur aufzubauen und Geld in die Hand zu nehmen, um Arbeitsplätze zu schaffen. „Ich fände es toll, wenn Firmen das Potenzial der Region und die dort vorhandenen Ressourcen erkennen und hier investieren“, sagt Nihal Büyükasik.

Spenden sind nach wie vor dringend notwendig

Auf dem Spendenkonto, das die Stadt Aalen und das DRK für die Erdbebenhilfe eingerichtet haben, sind nach Auskunft der Stadt mittlerweile rund 500.000 Euro eingegangen. „Es wurden schon rund 120.000 Euro für Nahrungsmittel ausgegeben, die innerhalb der Türkei gekauft und direkt ohne Lieferkosten nach Hatay geliefert wurden“, sagt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen. Geplant sei, dass die restliche Spendensumme für ein gemeinsames Projekt mit Kiel, der zweiten deutschen Partnerstadt von Antakya, verwendet wird. Auch die Stadt Dortmund werde sich finanziell daran beteiligen. Die Delegationsreise, an der neben OB Frederick Brütting, Roland Hamm und Nihal Büyükasik der Bürgermeister der Stadt Aalen, Karl-Heinz Ehrmann, die Stadträtin Doris Klein, der Kreisgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes und Vorsitzende des Aalener DRK-Ortsvereins, Matthias Wagner, Vecdi Temizkan vom Kulturclub Antakya-Aalen sowie Johannes Lipp vom THW Aalen teilnehmen, diene dazu, das Projekt vertiefend vor Ort zu besprechen.

Wer den Menschen in Antakya und der Provinz Hatay weiter helfen möchte, kann sich über folgendes Spendenkonto beteiligen: DRK-Kreisverband Aalen, IBAN DE59 6145 0050 0110 0704 49, Verwendungszweck „Erdbebenhilfe Hatay“. Spendenquittungen werden ab einer Spende in Höhe von 100 Euro vom DRK-Kreisverband grundsätzlich ausgestellt. Bei der Überweisung muss dafür die Adresse der Spender angegeben werden.