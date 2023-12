Ladendieb kommt in die Psychiatrie

Ein 42-Jähriger hat am Dienstagmittag kurz vor 13 Uhr in einem Geschäft in der Heinrich-Rieger-Straße einen Ladendiebstahl begangen und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei konnte den polizeibekannten Mann stellen. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Beamte des Aalener Polizeireviers konnten den Mann im Kreuzungsbereich zur Oesterleinstraße antreffen und kontrollieren. Dabei fanden sie das Diebesgut auf. Der 42-Jährige versuchte zu flüchten und leistete gegen seine vorläufige Festnahme heftig Widerstand, so dass ihm letztlich Handschließen angelegt werden mussten. Nachdem der polizeibekannte Mann sich gegen weitere polizeilichen Maßnahmen sperrte und sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Klinik überführt.