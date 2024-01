Kurt-Weill-Abend: Jazz und Exil

Jazzige Klänge aus dem New York der späten 1940er- Jahre treffen am Freitag, 2. Februar, im KubAA auf jüdische Emigration im Ostalbkreis im Nationalsozialismus. Das Frankfurter Jazz-Trio präsentiert dann einen Kurt-Weill-Abend. Der Abend beginnt um 19 Uhr mit einem Gespräch über „Jüdische Emigration im Ostalbkreis“. Um 20 Uhr folgt das Konzert unter dem Titel „Lost in the stars“.

Kurt Weill ist einer der großen Stars der deutschen Musikgeschichte und der wichtigste Komponist der Weimarer Republik. Mit Mackie Messer und Mahagonny in Brechts „Dreigroschenoper“ begeisterte er die Massen.

Weniger bekannt ist, dass auch die New Yorker ganz verrückt waren nach Kurt Weills jazzigen Klängen, beispielsweise „Lost in the stars“. Das Frankfurter Jazz-Trio und Eva Mayerhofer wollen das ändern und bringen Kurt Weills Spätwerk auf die Bühne des Aalener Kulturbahnhofs. Das musikalische Programm wird von moderierten Anmerkungen zum Leben und Werk Kurt Weills begleitet.

Der Aalener Geschichtsverein und das Aalener Stadtarchiv nehmen diesen Konzertabend zum Anlass, über jüdische Emigration zu reden.

Denn der jüdischstämmige Komponist Kurt Weill verließ nicht freiwillig seine Heimat wie so viele andere Jüdinnen und Juden nach 1933. Eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung laden deswegen die Stadtarchivare von Aalen, Bopfingen und Gmünd zum Gespräch. Sie unterhalten sich über traurige und glückliche Schicksale jüdischer Emigration aus ihren Städten im Nationalsozialismus. Stets im Blick: Die Vita des großen Komponisten Kurt Weill.