Die Clowns des Ensembles „Mimirichi“ aus Kiew sind „Meister des Körpertheaters“. Am Dienstag, 24. Oktober, um 20 Uhr gastieren sie in der Reihe Kleinkunst-Treff mit ihrer Show „Plastic Fantastic“ in der Stadthalle. Einlass zu der Show für Kinder und Erwachsene ist ab 19 Uhr. Mimirichi sind international ausgezeichnet, schreibt die Stadt. Für ihre Show ließen sie sich vom französischen Pantomimen Marcel Marceau und Größen der Stummfilmzeit wie Charlie Chaplin inspirieren. Mit einer Mischung aus Clownerei, Zirkus und Varieté faszinierten die Multitalente mittlerweile in mehr als 45 Ländern der Welt. In ihrer neuen Show „Plastic Fantastic“ versuchen die Clowns eine völlig monochrome Welt mit viel Farbe zum Leben zu erwecken.

Karten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Aalen unter Telefon 07361/52-2359 oder unter www.reservix.de erhältlich.