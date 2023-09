Kunstverein Aalen geht neue Wege

Raumgreifende Installationen, Bilder, die die Grenze zwischen Gemälde und Fotos verschwimmen lassen, Filigranes, das wie aus Papier wirkt und noch viel mehr auf drei Stockwerken: So präsentiert sich die Ausstellung „Momente einer fliessenden Anordnung möglicher Bezüge“ von Thomas und Renée Rapedius. Sie wurde extra für die Räume im Alten Rathaus konzipiert im 40. Jubiläumsjahr des Kunstvereins Aalen und ist ein Gesamtkonzept. Der geht mit dem Erreichen des Schwabenalters auch neue, digitale Wege und bindet Kindern eine Beschäftigung mit Kunst an.

Die beiden Künstler arbeiten gerne mit Papier. Und bei ihrer Vorbereitung auf ihre Ausstellung (bis 22. Oktober) in Aalen haben sie sich vor Ort umgeschaut und hier zwei Papierfabriken besucht. Papier spielt auch eine andere Rolle: Zum einen wird es zur Ausstellung eine Art Kreativ-„Spiel“ mit einem Postkarten–Set an, das sich speziell an Kinder und Jugendliche richtet. Es sind sechs Aufgaben, zum Beispiel „Versuche mal, deine Gefühle als Wolke zu zeichnen.“ Das Ganze, erklären sie, läuft auf einer Erzählebene ab. Und in den nächsten Tagen werden in Aalener Geschäften ihre Kunstobjekte zu sehen sein, die mit Geräuschen und Ton–Fragmenten unterlegt sind. Außerdem gibt es nun erstmals bei einer Ausstellung des Kunstvereins einen Audio–Guide, zu hören sind kleine Texte zum jeweiligen Objekt über das eigene Smartphone per App. Auch damit geht der Verein neue Wege.

Ines Mangold–Walter, die Erste Vorsitze des Kunstvereins, gefällt die Ausstellung (unterstützt von der Baden–Württemberg–Stiftung) besonders wegen deren „unglaublich schönen Ästhetik“. Beim Kunstverein habe man sich in den vergangenen 40 Jahren vor allem klassischen Kunstformen gewidmet. Eine der zentralen Fragen der Ausstellung, erklären die Künstler, ist auch die Frage, was ist heutzutage überhaupt noch Natur und wo liegen die Grenzen zwischen Natur und Kunst. Sie arbeiten mit verschiedenen Materialien und Techniken — Papier, Aluminium, Metall, mit Alltagsgegenständen, Zeichnungen und Fotografie.

Diese außergewöhnliche Schau wurde extra an die kleinen, eher niedrigen historischen Räume im Alten Rathaus angepasst. Denn es handle sich ja, so Mangold, nicht um „typische Museumsräume.“ Am Donnerstag, 7. September, ist um 19 Uhr Vernissage. Unter anderem gibt es ein Künstlergespräch und Musik.