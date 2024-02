Der Kulturbahnhof ist für den Staatspreis Baukultur Baden-Württemberg 2024 nominiert. In der Kategorie „Bauen für die Gemeinschaft“ konkurriert er mit der Umnutzung der historischen Bodan-Werfthallen in Kressbronn am Bodensee und dem Mineralbad Berg in Stuttgart.

Nach acht Stunden intensiver Beratung habe eine unabhängige Jury mit Fachleuten aus Stadtplanung, Architektur, Landschaftsarchitektur und Bauingenieurswesen, mit Vertreterinnen und Vertretern aller Landtagsfraktionen sowie der Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, ihre Auswahl aus 235 Einreichungen getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums. Insgesamt 27 Anwärterinnen und Anwärter auf den Staatspreis wurden demnach nominiert.

„Mit dem Staatspreis Baukultur fördern wir eine neue Umbaukultur im Land“, erklärte Ministerin Nicole Razavi. „Das ist in diesen Zeiten, in denen der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum groß ist, besonders wichtig.“ Die besten Projekte werden bei der Preisverleihung am 25. Juni , im Haus der Wirtschaft in Stuttgart prämiert.

Der KubAA ist aus den Ruinen eines 2014 ausgebrannten Industriebaus nach einem Entwurf des Büros a+r Architekten entstanden.