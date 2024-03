„Fluch oder Segen?“ - diese entscheidende Frage hat Sinanudin Omerhodzic, CTO von Aldi Nord, gestellt. Omerhodzic war einer der Protagonisten beim Kongress „Künstliche Intelligenz und 5G in Unternehmen“ im digiZ-Standort in Aalen in der Blezingerstraße. Die Resonanz, gemessen an den Anmeldungen, sei sehr positiv gewesen, wie Thilo Rentschler, IHK-Hauptgeschäftsführer, freudig berichtet hat. Er und Landrat Joachim Bläse haben die Anwesenden mit einem kurzen Impuls begrüßt und noch einmal eindringlich dafür geworben, sich intensiv mit den vielen und in Teilen recht schnellen Veränderungen innerhalb der Gesellschaft aktiv auseinanderzusetzen - und dazu zählen zweifellos Künstliche Intelligenz und 5G.

Hoher Stellenwert des Kongresses

Diesem Kongress maß Rentschler einen hohen Stellenwert bei: „Das ist ein entscheidender Tag, an dem wir uns mit dem Topthema KI auseinandersetzen, in Verbindung mit der Thematik 5G-Netze, denn das ist die Voraussetzung, dass überhaupt so hohe Datenmengen aktiviert werden können.“ Damit sei ein Zukunftsthema besetzt, „was uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte prägen wird. Das haben die Vortragenden bereits deutlich gemacht. Hier geht es nicht darum, an der Seitenauslinie zu stehen, sondern voranzumarschieren“, so Rentschler weiter. Ohne Partner, wie die Hochschule oder das Land, seien diese komplexen Themen jedoch nicht zu meistern. So baue es sich innerhalb des Landes aktuell immer weiter auf, was natürlich die Region Ostwürttemberg einschließe.

Für Bürgerinnen und Bürger greifbarer machen

Rentschler ist sich bewusst darüber, dass KI oder 5G-Netze greifbarer für die Bürgerinnen und Bürger dargestellt werden müssen, um vor allem die Angst und Skepsis nehmen zu können, die in Teilen der Bevölkerung vorherrscht. „Wir brauchen praxisnahe Beispiele, denn die Neugierde ist groß, die Aufklärungsarbeit auch. Wir bewegen uns hier in einem Pionierthema. Da ist so unglaublich viel Dynamik enthalten, sodass man nicht klug prognostizieren kann - außer dass da etwas Großes im Gange ist“, so Rentschler. Auch derlei Kongresse sollen für weitere Multiplikation der Themen sorgen, sollen zu mehr Transparenz führen. Gleiches versuche er mit der IHK und den entsprechenden Partnern stets mit der Zukunftsoffensive Ostwürttemberg, die eine entscheidende Rolle einnehmen möchte, vielleicht schon einnimmt. Rentschler: „Ich gebe aber zu: Noch ist das Ganze ein sehr IT-lastiges Thema. Es braucht also die klugen Übersetzer, wie mit solchen Beispielen von Aldi Nord.“

Moderne Einflüsse durch KI bei Aldi

Sinanudin Omerhodzic ist seit etwa dreieinhalb Jahren bei Aldi Nord tätig und hat mit dem ersten kassenlosen Markt in Utrecht den Innovation Award beim CIO des Jahres 2022 gewonnen. 1800 bis 2000 Produkte habe man im Sortiment. Mittlerweile ist es möglich, bis zu 200 Tage im Voraus zu wissen, was für Artikel in diesem Zeitraum gekauft werden. „Wir müssen ganz genau wissen, was benötigt wird in bestimmten Zeiträumen. Das bedeutet extrem viel Effizienz. Wir sparen Energie, Wege, reduzieren Kosten in verschiedenen Märkten und machen gleichzeitig etwas für die Nachhaltigkeit“, erklärte Omerhodzic. Deswegen sei es auch nicht überraschend, dass im Bereich Handel so viel in KI investiert werde. In Italien, den Niederlanden, Belgien und Deutschland sei dieses System bereits im Einsatz. „Und das System lernt von Tag zu Tag und versucht herauszufinden, welche Informationen eine Rolle spielen“, sagte Sinanudin Omerhodzic. Prognosen und Vorhersagen, beispielsweise sind Eis und Grillfleisch im Sommer naturgemäß beliebter, seien entscheidend für das Geschäft, fährt er fort. Viele Unternehmen hätten die Relevanz der KI längst für sich entdeckt „und investieren Milliarden“. Europa und Deutschland finden in diesem Bereich jedoch kaum statt, macht sich Sinanudin Omerhodzic Sorgen.

Künstliches Herz - Sind wir nun Roboter?

Noch einmal recht anschaulich, und unter seiner zentralen Fragestellung „Fluch oder Segen?“, wechselte er in den medizinischen Bereich. Wie reagiere man, wenn man auf eine Person trifft, die ein komplett künstliches Herz hat? Schließlich habe das Herz durchaus eine starke Symbolik. „Sind wir dann Mensch oder schon Roboter? Oder hybrid? Daran wird schon gearbeitet“, sagte er.

Man solle sich aber mal vorstellen, wenn das eigene Kind einen Unfall hätte und nur durch ein solches Herz gerettet werden könnte. Omerhodzic: „Fluch oder Segen?“ Beantworten konnte dieser Kongress diese Frage nicht, doch die handelnden Personen im Ostalbkreis werden weiter daran arbeiten, KI und auch 5G weiter und mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.