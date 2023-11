KSV-Trainer Julian Meyer: „Wir wollen Unterelchingen ohne Punkte nach Hause schicken“

An diesem Samstag steht in der Ringen-Landesliga der absolute Spitzenkampf an ‐ und mittendrin ist der KSV Aalen. In der Fachsenfelder Woellwarth-Halle trifft der Tabellenzweite aus Aalen (22:2 Punkte) auf den Spitzenreiter KSV Unterelchingen (24:0 Punkte). Kampfbeginn ist um 19.30 Uhr.

Eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude

Wenige Tage vor dem großen Kampf herrscht beim KSV eine Mischung aus Anspannung und großer Vorfreude. „Wenn ich sagen würde, dass alles tiefenentspannt ist und ich alles locker sehen würde, wäre das falsch. Wir haben den Anspruch und das Ziel aufzusteigen. Es steigt aber nur der Erste auf. Die Jungs sind hochmotiviert ‐ und wir alle freuen uns auf Samstagabend, denn darauf haben wir hin trainiert“, so Trainer Julian Meyer. Der KSV konnte sich auf den mutmaßlich vorentscheidenden Kampf um den Landesliga-Titel in aller Ruhe vorbereiten. Am vergangenen Wochenende hatten die Aalener frei. „Das hat uns ganz gut getan. In zwei, drei Trainingseinheiten war der Fokus ein wenig weg vom engstirnigen Mattenringen. Mit vollem Elan und fokussiert bereiten wir uns jetzt in dieser Woche auf den KSV Unterelchingen vor“, berichtet Julian Meyer.

Der KSV hat nur einen Kampf verloren

Zwölf von insgesamt 16 Kämpfen hat der KSV in dieser Saison nun schon absolviert. Dabei ging man lediglich einmal als Verlierer von der Matte ‐ und das war ausgerechnet im Hinkampf beim KSV Unterelchingen, der noch eine weiße Weste hat. 12:16 stand es am Ende. „Unterelchingen steht extrem kompakt. Sie haben keine großartigen Schwachstellen ‐ es sind alles erfahrene Ringer mit super Qualitäten. Viele waren schon bei den nationalen Meisterschaften und der ein oder andere hat dabei Medaillen geholt“, so Julian Meyer. Der Trainer erwartet am Samstag eine extrem schwere Aufgabe. „Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir die Qualität in der Mannschaft haben. Wenn wir die Schlüsselkämpfe gewinnen, die im Hinkampf zugunsten Unterelchingens ausgegangen sind, könnten wir es mit dem Quäntchen Glück vielleicht schaffen.“

Der Fan ist für einen Sportler enorm wichtig

Eine ganz wichtige Rolle werden am Samstag die Fans einnehmen. „Wir haben es in Unterelchingen gemerkt, dass es einfach beflügelt, wenn man hunderte Fans im Rücken hat und diese einen anfeuern. Da kommen dann einfach nochmals ein paar Prozent, die man sonst unter Umständen vielleicht nicht auspacken kann. Der Fan ist enorm wichtig für den Sportler“, erklärt Julian Meyer. Aufgrund von einem großen Fanaufkommen wird der Spitzenkampf an diesem Samstag allerdings nicht in der heimischen Thomas-Zander-Halle stattfinden, sondern in der Fachsenfelder Wöllwarthalle. Der KSV rechnet mit mindestens 400 Zuschauern. Dieses große Aufkommen wäre in der Thomas-Zander-Halle nicht zu stemmen gewesen. Für Trainer Julian Meyer spielt es allerdings keine allzu große Rolle, dass der Kampf nicht in der eigenen Halle stattfindet. „Natürlich sind wir in der Thomas-Zander-Halle daheim und hier fühlen wir uns auch pudelwohl. Fachsenfeld ist jetzt aber auch nicht aus der Welt, mit dem Auto sind das auch nur ein paar Minuten. Ich gehe schon davon aus, dass die meisten Zuschauer und Fans wegen uns da sind.“ Wie Julian Meyer ergänzend berichtet, werden aus Unterelchingen aber viele anreisen und sie wollen mit Sack und Pack dagegenhalten. „Im Aalener Raum wollen wir uns aber definitiv als der Platzhirsch beweisen. Es führt kein Weg an uns vorbei. Wir wollen sie ohne Punkte wieder nach Hause schicken.“ Im Vorfeld hat man im Lager des KSV viel für diesen besonderen Kampf gegen den Spitzenreiter KSV Unterelchingen geworben. „Wir hoffen natürlich, dass wir von vielen Zuschauern und Fans unterstützt werden. Im Internet sieht man bereits die Resonanz. Auf Instagram und Facebook haben wir ein Gewinnspiel gestartet und dabei kann man Karten gewinnen. Es gibt eine riesige Nachfrage“, freut sich Präsident Max Däffner.

Die zweite Mannschaft kann die Meisterschaft perfekt machen

Doch nicht nur für die erste Mannschaft wird es an diesem Samstag um viel gehen. Die zweite Mannschaft steht in der Bezirksliga 3 mit 12:0 Punkten an der Tabellenspitze und kann die Meisterschaft perfekt machen. Voraussetzung ist ein Sieg gegen den Tabellenzweiten ‐ und dieser ist der KSV Unterelchingen II (8:2). Los geht es um 17.30 Uhr. Somit heißt es am Samstag gleich zweimal Aalen gegen Unterelchingen. Den langen Abend wird aber die Jugend eröffnen. Um 16.30 treffen die jungen Aalener auf den SV Ebersbach.

Info: Bis diesen Donnerstag kann man beim Gewinnspiel des KSV Aalen mitmachen. Die Teilnahmebedingungen findet man auf der Facebook- und Instagramseite des KSV Aalen.