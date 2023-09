KSV–Trainer Julian Meyer: „Wer aufsteigen möchte, muss uns besiegen“

An diesem Freitag startet für den KSV Aalen die neue Saison in der Ringen–Landesliga. Die Aalener treffen in der heimischen Thomas–Zander–Halle auf die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot. Los geht es um 20.30 Uhr.

Das Ziel ist der Aufstieg in die Verbandsliga

Für den KSV gibt es in der anstehenden Saison nur ein Ziel: „Wir wollen von der Landesliga in die Verbandsliga aufsteigen. Das ist unser Anspruch“, berichtet Trainer Julian Meyer. Mittelfristig möchte man dann in die Oberliga aufsteigen. „Wir wollen wieder packende Derbys gegen Dewangen/Fachenseld, Röhlingen und Herbrechtingen“, so Vorsitzender Max Däffner. Doch nun steht erst mal eine weitere Saison in der Landesliga an — und Trainer Julian Meyer schätzt diese noch einen Ticken schwieriger ein, als 2022/23. „Mit Nendingen ist ein ehemaliger Bundesliga–Verein aufgestiegen. Unterelchingen ist aus der Verbandsliga abgestiegen und möchte gleich wieder hoch. Das macht die ganze Sache auf jeden Fall spannender, aber nicht einfacher. Nichtsdestotrotz haben wir einen starken Kader und der Weg wird nur über uns führen: Wer aufsteigen möchte, muss uns besiegen.“ Mit ganz wenigen Ausnahmen soll der Aufstieg dabei mit Ringern aus den eigenen Reihen gemeistert werden. „Sie sind überwiegend jugendlich, das durchschnittliche Alter liegt bei unter 20 Jahren“, erklärt Trainer Julian Meyer. Das Aushängeschild der Aalener ist dabei Robin Nuding, doch laut Julian Meyer habe man noch fünf, sechs weitere Ringer in der Hinterhand, die ihm nacheifern, noch etwas jünger und nicht viel schlechter sind.

Das Team ist bereit für die neue Landesliga–Saison

Mit der Vorbereitung auf die neue Saison ist man im Lager des KSV sehr zufrieden. „Die Jungs sind fit und heiß auf die neue Saison. Es ist einfach eine homogene Masse. Viele sind im gleichen Alter, die sich ein Stückweit selber ziehen und somit hat man eine gewisse Qualität im Training. Es hätte eigentlich nicht viel besser verlaufen können“, freut sich Julian Meyer. Ein Sonderlob gibt es vom Vorsitzenden Max Däffner an Trainer Julian Meyer und sein Team: „Für mich persönlich gibt es kein besseres Trainerteam. Da bin ich sehr stolz drauf — denn es gibt viele Vereine, die ein wenig neidisch sind, was wir an Trainern aufbieten. Die Fortschritte, die wir haben, kommen ja nicht von alleine, denn da haben die Trainer schon ihre Finger mit im Spiel.“

Vorfreude auf die Duelle gegen Nendingen und Unterelchingen

Auf die Duelle gegen Nendingen und Unterelchingen freut sich Julian Meyer besonders: „Die Duelle gegen Nendingen in der Bundesliga waren immer heiß. Das erwarte ich in dieser Saison auch wieder. Unterelchingen möchte sofort wieder in die Verbandsliga — von daher erwarte ich packende Kämpfe. Die Duelle gegen zweite Mannschaften kann man schlecht vorhersehen — das macht es aber auch sehr interessant.“ Bei den Heimkämpfen hofft man beim KSV wieder auf einen besonderen Faktor — die Fans. Diese sollen die Aalener in der Thomas–Zander–Halle wieder so oft wie möglich zum Sieg tragen. Die erste Möglichkeit dazu gibt es bereits an diesem Freitag, wenn RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot zu Gast sein wird.

Die Heimkämpfe: