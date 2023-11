KSV Aalen setzt Siegesserie fort

An Allerheiligen ist die Landesligamannschaft des KSV Aalen 05 zur RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot gereist. Mit einem weiteren 33:4-Kantersieg setzten die Aalener ihre beeindruckende Siegesserie fort und haben den Aufstieg damit weiterhin in eigener Hand.

Griechisch-römisch 57 Kilogramm: Amin Aliyev konnte gegen Andreas Schneider einen weiteren Erfolg verzeichnen. Er dominierte den Kampfverlauf von Beginn an und beendete das Aufeinandertreffen vorzeitig technisch überlegen (TÜ) mit 17:2 Punkten.

Freistil 130 Kilogramm: Im Schwergewicht kam Marius Uja zu einem ungefährdeten Sieg gegen Dominik Waldner. Über vier Minuten hinweg marschierte er voran und sammelte Punkt um Punkt bis zu einem Endstand von 15:0 Punkten (TÜ).

Freistil 61 Kilogramm: Jeremy Wild startete verheißungsvoll in seinen Kampf gegen Rahmatullah Husseini. Nach eineinhalb Minuten führte er bereits mit vier Punkten. Doch Husseini erwischte den Aalener in einem unachtsamen Moment und schulterte diesen nach einer einzigen erfolgreichen Aktion (Sultersieg 4:0).

Griechisch-römisch 98 Kilogramm: Tolga Kalay hatte leichtes Spiel mit Stilianos Vassiliadis. Der Aalener bestimmte den Kampfverlauf und kam über Vorbeireißer und Dreher immer wieder zu Punkten. Mit dem Pausenpfiff machte er den Sack zu und gewann mit 15:0 Punkten (TÜ 0:4).

Griechisch-römisch 66 Kilogramm: Iven Anton wurde kampfloser Sieger (KL 0:4). Freistil 86 Kilogramm: Julian Meyer konnte gegen Shad Ayub Hassan überzeugen. Nach anfänglichem Rückstand drehte der KSV-Coach mit einer sehenswerten Aktion den Kampfverlauf und schulterte sein Gegenüber im Prozess (Schultersieg 0:4).

Freistil 71 Kilogramm: Zelimkhan Soltayev konnte gegen Laurenz Kurz seine technische Klasse zur Schau stellen. Der junge Aalener punktete auf verschiedenste Weise und beendete den Kampf vorzeitig mit 15:0 Punkten (TÜ 0:4).

Griechisch-römisch 80 Kilogramm: Dennis Nuding hatte es besonders eilig. Nach nur sieben Sekunden beendete er seinen Kampf gegen Denis Fries vorzeitig mit einem Schultersieg (0:4).

Griechisch-römisch 75 Kilogramm B: Nicht ganz so schnell, aber genauso effektiv ging es für Maximilian Rettinger vonstatten. Er schulterte Kristian Schmautz nach gut eineinhalb Minuten (0:4).

Freistil 75 Kilogramm A: Den letzten und wohl aufregendsten Kampf gab es durch Luka Däffner. In seinem Aufeinandertreffen mit Arijan Gerold konnten beide Sportler Akzente setzen und in Führung gehen. Doch Däffner behielt am Ende die Oberhand und gewann knapp mit 6:7 Punkten (PS 0:1).

An diesem Samstag geht es für die Aalener Landesliga-Auswahl direkt weiter. Ab 19.30 Uhr empfangen die Aalener die Bundesliga-Reserve der Red Devils Heilbronn in der Thomas-Zander-Halle. Bereits ab 15.30 Uhr trifft die Jugendmannschaft auf den ASV Schorndorf, ehe ab 17.30 Uhr die zweite Mannschaft des KSV Aalen den AC Röhlingen II zum Derby empfängt.