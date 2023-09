KSV Aalen setzt Siegesserie fort

Mit dem vierten Sieg in Folge festigen die Ostalbbären ihre Position als Tabellenführer und machen zudem ihren Aufstiegsanspruch nochmals klar. Am vergangenen Samstag haben die Aalener mit der Neckarunion aus Münster/Remseck das Schlusslicht der Liga in der Thomas-Zander-Halle zu Gast gehabt

Freistil 57 Kilogramm: Für Amin Aliyev ging es in der ersten Begegnung gegen Ben Gleich. Der junge Aalener dominierte von Beginn an das Kampfgeschehen und punktete immer wieder im Stand und in der Bodenlage. Nach knapp vier Minuten beendete er den Kampf durch technische Überlegenheit mit 18:2 Punkten (4:0).

Griechisch-römisch 61 Kilogramm: Robin Nuding stand hier dem erfahrenen Mostafa Ahmadi gegenüber. Nuding zeigte eine beeindruckende Leistung und kam mit einer Vielzahl an Techniken in nicht einmal zwei Minuten zum Sieg. Er gewann mit 15:0.

Freistil 66 Kilogramm: Auch Obaidullah Tajik kontrollierte das Geschehen gegen Artem Chetvertnykh über den gesamten Kampf. Tajik kam immer wieder zu Punkten durch Überführung in die Bodenlage und beendete den Kampf mit 16:1 Punkten (4:0) nach etwa fünf Minuten. Griechisch-römisch 71 Kilogramm: Bogomir Eismont fand sich gegen den großgewachsenen Amir Meron Ghidy auf der Matte wieder. Eismont rang über sechs Minuten hinweg einen cleveren Kampf und machte kaum Fehler. Er belohnte sich mit einem deutlichen 8:1 (2:0) Punktsieg.

Freistil 75A Kilogramm: Luka Maximilian Däffner kämpfte gegen Amin Haddadi. Nach einem ausgeglichenen Start in den Kampf geriet Däffner nach gut drei Minuten in eine prekäre Situation und konnte sich nicht mehr befreien. Mit dem Schultersieg sicherte sich die Neckarunion vier Mannschaftspunkte.

Griechisch-römisch 75B Kilogramm: Artur Baier lässt gegen den jungen Mustafa Enes Yuruz gar nichts anbrennen. Nachdem er seinen Gegner zu Boden gebracht hat, lässt er diesen nicht mehr aufstehen. Er setzt seine Durchdreher an und beendet den Kampf vorzeitig mit einem Punktestand von 16:0 (4:0) in unter einer Minute.

Freistil 80 Kilogramm: Musa Tajik behielt gegen Robin Winkels die Oberhand. Nach furiosem Start beendete er den Kampf vorzeitig durch Schultersieg (4:0) in der zweiten Kampfminute.

Griechisch-römisch 86 Kilogramm: Das Duell von Dennis Nuding und Christian Wahlenmeier geht über den gesamten Kampfabschnitt. Nuding kämpfte hart und bis zur letzten Sekunde, musste sich aber letztendlich mit 9:13 Punkten (0:2) geschlagen geben.

Freistil 98 Kilogramm: Für Tolga Kalay ging es abermals stilartfremd gegen Elyas Taghinia. Zu Beginn des Kampfes geriet der Aalener nach missglückten Aktionen in einen 0:7-Rückstand. Doch Kalay kämpfte sich zurück, übernahm die Führung und schulterte seinen Gegner schließlich in der vierten Minute (4:0).

Griechisch-römisch 130 Kilogramm: In der schwersten Gewichtsklasse feierte Marc Graeve sein Comeback für den KSV. Allerdings konnte er den Zuschauern kein Spektakel bieten, wie bei seinen Kämpfen üblich. Durch Verletzungspech bei der Neckarunion wird Graeve kampfloser Sieger (4:0). Am Montag trifft der KSV auf den KSV Unterelchingen.