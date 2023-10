KSV Aalen feiert klaren Auswärtssieg

Die Landesliga-Ringer des KSV Aalen haben beim AB Aichhalden einen 25:10-Auswärtssieg gefeiert.

Freistil 57 Kilogramm: Im Leichtgewicht startete Valentin Friedel mit einem technischen Überlegenheitssieg gegen Ali Ahmad Ibrahimi in den Kampfabend. Er dominierte von Beginn an und gewann nach gut zwei Minuten mit 15:0 Punkten (4:0 für den KSV).

Griechisch-römisch 130 Kilogramm: Im Schwergewicht konnte sich Tolga Kalay erstmals wieder in seiner präferierten Stilart gegen Elias Brüstle beweisen. In einem Auf und Ab konnte sich Kalay nach anfänglichem Rückstand nochmals zurückkämpfen. 30 Sekunden vor Schluss ging er erstmals in Führung und gewann schließlich mit 10:7 Punkten (6:0).

Griechisch-römisch 61 Kilogramm: Noah Honold wurde kampfloser Sieger (10:0).

Freistil 98 Kilogramm: Emre Kalay kam gegen Tim Klausmann nie richtig in den Kampf. Er musste immer wieder Wertungen abgeben und verlor vorzeitig mit 0:16Punkten (10:4).

Freistil 66 Kilogramm: Egyed Balázs hatte keine Probleme gegen Marcel Daniel Abele. In gut zwei Minuten beendete er den Kampf vorzeitig mit 16:0 Punkten (TÜ 14:4).

Griechisch-römisch 86 Kilogramm: Dennis Nuding hatte mit Roman Brüstle eine schwere Aufgabe vor sich. Nachdem Nuding anfangs gut mithalten konnte, musste er gegen Kampfende Federn lassen. Er verlor nach Punkten mit 3:12 (14:7).

Griechisch-römisch 71 Kilogramm: Bogomir Eismont konnte sich im Kampf mit Louis Kopp ohne Probleme behaupten. Er führte den Kampf von Beginn an und gab die Führung nicht mehr ab. Nach der vollen Kampfzeit steht es 14:3 (PS 17:7).

Freistil 80 Kilogramm: KSV-Coach Julian Meyer zeigte gegen Julian Müller seine ganze Klasse. Er dominierte das Kampfgeschehen und schulterte seinen Gegner nach gut drei Minuten beim Stand von 10:0 (21:7).

Freistil 75 Kilogramm A: Für den jungen Zelimkhan Soltayev ging es gegen Marvin Roth. Soltayev fand nicht so recht in den Kampf und verlor schließlich nach Punkten (21:10).

Griechisch-römisch 75 Kilogramm B: Artur Baier konnte einen weiteren persönlichen Erfolg verbuchen. Gegen Sebastian Rahner beendete er den Kampf vorzeitig nach knapp zwei Minuten mit 16:0 Punkten (25:10).

Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) empfangen die Aalener die Bundesliga-Reserve des ASV Schorndorf in der Thomas-Zander-Halle.