KSV Aalen auf dem Weg zum Doppel-Meister

Die Ringer des KSV Aalen waren in der Bezirksliga und Landesliga erfolgreich.

Die zweite Mannschaft des KSV konnte sich nach einer bisher ungeschlagenen Saison in einem denkbar knappen Duell gegen den SC Korb II mit 26:24 durchsetzen. In der Tabelle haben die Aalener einen komfortablen Vorsprung. Auch die erste Mannschaft des KSV belohnte sich. Bei der Neckarunion Remseck/Münster setzte man sich mit 28:3 durch. Eineinhalb Wochen vor dem Spitzenduell gegen den KSV Unterelchingen, bleiben die Aalener auf Titelkurs in der Landesliga-Württemberg:

Griechisch-römisch 57 Kilogramm: Amin Aliyev konnte gegen Ben Gleich sein ganzes Repertoire an Techniken auspacken. Nach knapp zwei Minuten gewann er 16:0 (4:0 für den KSV).

Freistil 130 Kilogramm: Im Schwergewicht hatte Marius Uja keine Probleme mit Leon Tscherter. Er dominierte von Beginn an und schulterte seinen Gegner kurz vor dem Pausenpfiff mit einer gelungenen Aktion (8:0).

Freistil 61 Kilogramm: Jeremy Wild zeigte eine bärenstarke Leistung gegen Mostafa Ahmadi. Der Aalener sammelte immer wieder Punkte und musste so gut wie nichts abgeben. Nach gut vier Minuten beendete er den Kampf vorzeitig mit 2:8 Punkten (12:0).

Griechisch-römisch 98 Kilogramm: Der Kampf von Tolga Kalay hatte einiges zu bieten. Zu Anfang sah es dabei gar nicht gut aus, nachdem Nenad Jankulov den Aalener kalt erwischt hatte und in Führung ging. Doch Kalay ließ sich nicht beeindrucken und kam mit voller Wucht zurück. Er gewann 12:6 (14:0).

Griechisch-römisch 66 Kilogramm: Bogomir Eismont startete sehr gut in seinen Kampf gegen Sven Schudrich. Der Mann von der Neckarunion konnte zwar nochmal rankommen, konnte den Sieg von Eismont aber nie entscheidend in Gefahr bringen, der sich einen 9:14 Punktsieg sichern konnte (16:0).

Freistil 86 Kilogramm: Emre Kalay konnte sich weiterhin mit einer starken Leistung in der Landesligamannschaft etablieren. Der Aalener hatte Ali Hammoud von Anfang an im Griff und punktete durchgehend. Am Ende stand es 12:0 für den Aalener (19:0).

Freistil 71 Kilogramm: Ganz anders sah der Kampf von Luka Däffner gegen Amin Haddadi aus. Der Aalener geriet früh in einen Rückstand und fand keine Mittel gegen Haddadi. Doch gut zwei Minuten vor Schluss knackte Däffner die Defensive und drehte den Kampf noch zu seinen Gunsten mit 5:6 Punkten (20:0).

Griechisch-römisch 80 Kilogramm: Auch Maximilian Rettinger ging über die ganze Kampfdistanz. Gegen Alexej Dizer fand der Aalener dabei kaum Möglichkeiten und musste sich mit 18:5 Punkten geschlagen geben (20:3).

Griechisch-römisch 75 Kilogramm B: Artur Baier trat gewohnt souverän auf. Der Aalener punktete gegen Emil Schiller nach Belieben und beendete den Kampf vorzeitig mit 15:0 (24:3).

Freistil 75 Kilogramm A: Musa Tajik krönte den Kampfabend mit einem dominanten Sieg gegen Abdulali El Moussati. Tajik sammelte spielerisch leicht Wertungen und siegte nach gut zwei Minuten vorzeitig mit 15:0 Punkten (28:3).